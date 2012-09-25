به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌ا... غیاث‌الدین طه محمدی، رئیس بنیاد بوعلی ‌سینا که برای شرکت در همایش " پزشکی مدرن، پزشکی چین و پزشکی اویغور " به ایالت سین کیانگ چین سفر کرده بود، در مصاحبه با تلویزیون شهر ارومچی، مرکز این ایالت، به تبیین شخصیت شیخ‌الرئیس بوعلی‌سینا پرداخت.



وی با اشاره به اینکه ابن‌سینا جزو افراد نابغه‌ای است که فعالیت‌های علمی او، در درمان دردهای ابنای بشر و رفع مشکلات و گره‌های کور جوامع انسانی مؤثر بوده است، گفت: جناب شیخ‌الرئیس، حسین، ابوعلی‌سینا، فرزند اسلام، فرزند مکتب تشیع اهل بیت و فرزند ایران اسلامی، یکی از حکمای بزرگ جهان است که برای صلح و صفای نوع بشریت و تسکین درد و آلام همه انسان های روی زمین قد علم کرده است؛ لذا آوازه پاکی و طهارت ایشان، ایمان و تقوای او، حکمت او، فلسفه او، عرفان، منطق و فلکیات او جهان را فرا گرفته است.

وی افزود: از این نظر است که بنده به عنوان مسئول بنیاد جناب شیخ‌الرئیس، حسین، ابوعلی‌سینا، انتظار داریم طبابت اویغوری در این منطقه به کمک دستاوردهای ما، با ما همیاری و همکاری داشته باشند، تا این شخصیت را به خوبی به جهانیان معرفی کنیم و از نور معرفت ایشان، همه انسان ها در همه شئون زندگی بهره‌مند و نورانی شوند. مثلا در زمینه صلح جهانی، امنیت جهانی، سلامت جهانی انسان و پیشگیری از بلاها، آموزه‌های بوعلی‌سینا به عنوان یک انسان نمونه می‌تواند به عنوان الگو مد نظر قرار گیرد.



طه محمدی با اشاره به دیدار خود با معاون رئیس جمهور ایالت سین‌کیانگ اضافه کرد: در حضور آقای رئیس عرض کردم، بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ما، حضرت امام خمینی(ره) در یکی از کتاب‌های عرفانی‌اش درباره جناب شیخ‌الرئیس فرموده است: "و لم یکن له کفواًًً احد" یعنی در میان همه انسان‌های معمولی بشر، جناب شیخ‌الرئیس، یک انسان بسیار فوق‌العاده و بی نظیر است، نه تنها در زمینه طب، بلکه در زمینه های فلسفه الهی، عرفان، تفسیر قرآن کریم، عبودیت، بندگی، حکمت و علوم غریبه. شیخ الرئیس استاد نداشته و کسی مافوق او نبوده و هر وقت مسئله‌ای غامض برایش پیش می‌آمد می‌گوید، وضو می‌گرفتم به مسجد جامع همدان می‌رفتم و با تمام اخلاص، 2 رکعت نماز می‌خواندم و از خدا می‌خواستم مشکل علمی من حل شود. بیان این‌گونه مثال‌ها برای جهانیان درس است، منتها ما نتوانستیم ابن‌سینا را به جهانیان آنچنان که هست معرفی کنیم.

رئیس بنیاد بوعلی ‌سینا سپس با اشاره به چراغ فروزان ابن‌سیناپژوهی در ایران در همه ابعاد معرفی و شناخت این شخصیت جهانی گفت: دنیا بوعلی را فقط در بعد طبابت می‌شناسد ولی ما در ایران اسلامی در تمام ابعاد کمالی بوعلی، او را می‌شناسیم. ما حکمت بوعلی را بالاتر از طبش می‌دانیم و عرفان او را بالاتر از طبابت او می‌دانیم و از این نظر ایشان یک انسان جامع‌الاطراف است. از طرفی جهالت بشر باعث شده که ارزش شخصیتی مثل ایشان گم و نادیده گرفته شود. امیدواریم روزی، یک بیداری اسلامی به دنیا دست بدهد تا در پرتو آن بیداری اسلامی نوابغ جهان اسلام از جمله فارابی، بوعلی‌سینا و ملای رومی، شناخته شوند. آن روز است که جنگ‌ها مبدل به صلح می‌شود، دشمنی‌ها مبدل به دوستی می‌شود، دردها به خوبی درمان می‌شود، فقر از میان بشریت رخت بر می‌بندد و همه انسان‌ها با همه نژادها و عقیده‌ها مثل یک خانواده در صلح و صفا با هم زندگی می‌کنند.