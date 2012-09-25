اهتزاز پرچم رضوی در سراسر کشور توسط خدام

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس فرازی دوشنبه شب در مراسم جشن متمرکز زیرسایه خورشید درامام زاده عبدالله گرگان گفت: یکی ازطرح های بسیارارزشمندی که این چند ساله آغاز شده، طرح سفر خادمین، همراه با پرچم گردانی آستان قدس رضوی است.

وی اظهار داشت: بیشتر این خدام از جمله خادمین افتخاری آستان قدس رضوی محسوب می شوند و این افتخاری برای آنان است تاخدمتگذار امام رضا(ع) باشند.

وی بیان داشت: امام رضا(ع) هم مهمان ما ایرانیان هستند وهم میزبان، چرا که با وجود این امام عزیز درخاک ایران، مردم ولایتمدارایران به آن افتخارمی کنند و به آن عشق می ورزند.

مبلغ آستان قدس رضوی با اشاره به القاب امام رضا(ع) در بین مردم ایران اذعان داشت: در مدینه امام رضا(ع) را بنام عالم آل محمد(ص) می شناسند، اما در ایران به سه لقب معروف هستند که ایشان به یکی از لقب ها که مامون آن نام را بر روی سکه زده بود، بنام سلطان اباالحسن ، ناراضی بودند،اما دو لقب دیگر بنام های القریب یامعین الضعفا و ضامن آهو ازجمله القابی بود که به امام رضا(ع) نسبت داده بودند.

وی ابراز داشت: امام رضا(ع) در ایران معجزات بسیار زیادی برای ما به ارمغان آوردند و امروزه به برکت انقلاب اسلامی در ایران در حرم امام رضا(ع) به روی همه مردم ایران شبانه روزی باز است.