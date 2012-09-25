توزیع کالا برگ سوخت خانگی بین 55 هزار خانوار مناطق کوهستانی غرب مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، محمود طاهری شامگاه دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه در چالوس گفت: منطقه غرب مازندران به دلیل گردشگر پذیر بودن و حضور انبوه مسافران و گردشگران یکی از مناطق پر مصرف در فرآورده های سوخت خودرو است.



وی افزود: همه سعی و تلاش ما بر این است تا پایان امسال، 9 جایگاه سوخت جدید در غرب مازندران افتتاح و به بهره برداری و میزان خدمات رسانی به شهروندان غرب مازندران و مسافران و گردشگران بیشتر شود.



طاهری به مجموعه فرآورده های توزیع شده در غرب استان پرداخت و افزود: در منطقه غرب مازندران در شش ماه اول سالجاری با هشت درصد رشد از تقریبا 322.8 میلیون لیتر در سال 90 به 350 میلیون لیتر رسیده که 27.2 میلیون لیتر افزایش مصرف را شاهد بودیم.



وی بیان داشت: بیشترین رشد مصرف از نظر لیتراژ به بنزین معمولی با 13.8 میلیون لیتر و از لحاظ درصد به بنزین سوپر با 40 درصد رشد تعلق دارد.



طاهری اظهار داشت: مصرف نفتگاز با شش درصد افزایش از 85.3 میلیون لیتر در سال 90 به بیش از 90.4 میلیون لیتر در سال 91 افزایش یافته یعنی بیش از پنج میلیون لیتر که مجم.ه این مقدار به بخش حمل و نقل تعلق دارد.



وی افزود: در بخش های غیر حمل و نقلی مصرف نفت گاز مرغداری ها 25 درصد و کشتی ها 10 درصد کاهش و در بخش حرارتی در منطقه کلاردشت و مرزن آباد 12 درصد و در بخش فروشندگی روستایی 16 درصد افزایش داشته است.



رئیس شرکت نفت منطقه غرب مازندران عنوان کرد: توزیع نفت سفید از 12 درصد افزایش برخوردار بوده و با 3.4 میلیون لیتر افزایش توزیع به رقم 33.6 میلیون لیتر رسیده که این مقدار با در نظر گرفتن مصرف سالیانه 107 میلیون لیتر حدود یک سوم نیاز منطقه را شامل می شود.



وی گفت: میانگین قیمت بین المللی فرآورده ها تا پایان شهریور ماه سالجاری 19 هزار و 561 ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، از 70 درصد رشد برخوردار است.



وی تصریح کرد: با معادل سازی مصرف سوخت سی ان جی، در شش ماه اول امسال حدود 33 میلیون و 500 هزار لیتر جایگزین بنزین داشتیم.

طاهری با اشاره به اینکه 31 باب جایگاه سوخت رسانی سی ان جی در غرب مازندران فعال هستند افزود: از این تعداد جایگاه 31 هزار و 850 نرمال متر مکعب ظرفیت عرضه داریم که این رقم به 40 هزار و 900 متر مکعب رسید.



وی بیان داشت: 31 درصد مصرف سوخت خودروها در غرب مازندران را گاز سی ان جی تشکیل می دهد که نوعی امنیت توزیع برقرار شد.



وی گفت: در بخش حمل و نقل عمومی و با توجه به افزایش مسافر و گردشگر ترافیک جاده ای خدمات رسانی و تامین بسیار مطلوب انجام شده و در این بخش به نسبت مدت مشابه بالغ بر شش هزار میلیارد ریال یارانه پرداخت کردیم که در مقایسه با شش ماه گذشته 114 درصد افزایش داشت.



وی ادامه داد: از این 114 درصد 70 درصد نرخ پایانه در خلیج فارس و 44 درصد دیگر به نام مصرف کننده و به نوع مصرف سوخت است.

رئیس شرکت نفت منطقه غرب مازندران به طرح منطقه ای کردن عرضه سوخت اشاره کرد و اظهار داشت: از مزایای این طرح جلوگیری از جابجایی غیر مجاز، شفافیت در عرضه سهمیه ها، جلوگیری از قاچاق فرآورده های نفتی، روان تر شدن عملیات عرضه و احقاق حق مصرف کنندگان واقعی است.



وی تصریح کرد: بیشترین مصرف سوخت خودرو را چالوس دارد چرا که به پایتخت نزدیک و همواره مسافر پذیر و دارای جمعیت شناور است.



طاهری با بیان اینکه 55 هزار خانوار در غرب مازندران کالا برگ سوخت خانگی دریافت کردند گفت: از همه خانوارها و به خصوص روستاییان در مناطق کوهستانی و سردسیر درخواست می شود از هم اکنون نسبت به تهیه سوخت مورد نیاز زمستانه خود اقدام تا در ایام سرما، بارش برف و یخبندان به مشکلی برخورد نکنند.