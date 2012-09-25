به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ، محمود احمدی‌نژاد در حاشیه سفر خود به نیویورک در دیدار با جمعی از نخبگان آمریکایی در پاسخ به اینکه چگونه می‌توان چارچوبی برای نزدیک کردن ایران و آمریکا به یکدیگر ایجاد کرد، گفت: شرایط موجود در روابط بین ایران و آمریکا به ضرر هر دو کشور و شاید به ضرر همه دنیا است، اما برای بهبود آن باید نگاهی به سیر تحولاتی که روابط را به وضعیت امروز رسانده است، داشته باشیم و به این نکته توجه کنیم که ایالات متحده از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی همواره در مقابل ایران ایستاده است.

وی با بیان اینکه از دولتمردان آمریکا انتظار می‌رفت که از انقلاب اسلامی ملت ایران که با شعار آزادی به پیروزی رسیده بود استقبال و حمایت کنند، افزود: آمریکایی‌ها در مقابل، ملت ایران را تحت فشار قرار داده و تحریم‌های متوالی علیه ایران اعمال کردند و اگر چه ایران همواره از این تحریم‌ها با موفقیت عبور کرده است، اما در نظر داشته باشید که اگر روابط دو کشور بجای تقابل بر تعامل متکی بود، چقدر مسائل به نفع دو کشور تمام می‌شد.



رییس‌جمهور تصور کسانی که خیال می‌کنند، ایران بر اثر تحریم‌ها در هم خواهد شکست را غلط توصیف کرد و اظهار داشت: این تحریم‌ها فقط ذهنیت منفی مردم ایران را نسبت به آمریکا تشدید می‌کند.



دکتر احمدی‌نژاد در پاسخ به سوال یکی دیگر از حاضران در جلسه درباره موضوع هسته‌ای ایران با بیان اینکه این موضوع کاملاً سیاسی شده است، گفت: این موضوع بین ایران و آمریکاست و اگر امروز آمریکا خود را از آن کنار بکشد، دیگر کسی در جهان ادعایی علیه ایران ندارد و لذا معتقدم باید در عرصه‌ای جدا از مذاکرات هسته‌ای آن را حل و فصل کنیم.



رییس‌جمهور تصریح کرد: دیگر زمان آن گذشته که کشوری بخواهد دنیا را به تنهایی اداره کرده و دیگران از او تبعیت کنند باید با تعامل و همکاری همگانی امور را به پیش برد و ایران و آمریکا باید بر همین مبنا مشکلات خود را حل و فصل کنند.



دکتر احمدی‌نژاد تاکید کرد: هر نوع تفاهم زمانی حاصل می‌شود که طرفین به حقوق یکدیگر احترام گذاشته و عدالت را مبنای کار خود قرار دهند که اگر چنین اتفاقی بیفتد، می‌شود مشکلات جهانی را بسیار راحت‌تر و با هزینه کمتر مرتفع کرد.



رییس‌جمهور در پاسخ به سوال یکی دیگر از نخبگان مبنی بر اینکه چرا ایرانیان اسرائیل را رژیم صهیونیستی می‌نامند و آن را به رسمیت نمی‌شناسند، اظهار داشت: این سوال مهمی است که به رسمیت نشناختن رژیم صهیونیستی از سوی ایران چه ربطی به رابطه ایران با آمریکا دارد؛ ایران، آمریکا را به رسمیت می‌شناسد و معتقد است می‌توانیم با یکدیگر رابطه داشته باشیم اما موضوع به رسمیت شناختن و یا نشناختن رژیم صهیونیستی هیچ ارتباطی به روابط ایران و آمریکا ندارد.



دکتر احمدی‌نژاد با بیان اینکه برای بهبود شرایط بین ایران و آمریکا باید با نگاهی کلان‌تر به موضوع نگاه و ذهنیت‌ها را اصلاح کرد، ادامه داد: آمریکایی‌ها باید بدانند که هر اتفاقی هم بیفتد دوران حکومت سابق در ایران تکرار نخواهد شد و باید با شرایط امروز خود را تطبیق دهند واین در حالی است که دولت‌های آمریکا 33 سال فرصت را برای تعامل با ایران از دست دادند.



رییس‌جمهور تمامی اعتراضات صورت گرفته در کشورهای اسلامی علیه فیلم موهن ساخته شده درباره پیامبر اسلام(ص) را متوجه دولت آمریکا دانست و تأکید کرد: سوال این است که آیا دولت آمریکا این فیلم را ساخته است و یا دولت آمریکا مستقیماً دستور ساختن آن را داده است؟



دکتر احمدی‌نژاد گفت: به نظرم امروز اولین مساله در سیاست خارجی ایالات متحده باید چاره‌اندیشی برای رفع همین ذهنیت‌های منفی درباره دولت آمریکا باشد.



رییس‌جمهور خاطر نشان کرد: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد تا چنانچه دولت آمریکا قدمی برای ایجاد تفاهم بین دو کشور بردارد در ذهنیت منفی خود نسبت به آمریکا تامل کرده و کمک کند تا سریع‌تر روابط دو کشور بهبود یابد.



دکتر احمدی‌نژاد با اشاره به جنجال‌آفرینی‌های رژیم صهیونیستی علیه ایران اظهار داشت: واقعاً رژیم صهیونیستی به کجای ایران می‌خواهد حمله کند و کدام نقطه از ایران را مورد هدف قرار دهد، ایران کشور بسیار بزرگی است و باید در نظر داشت اگر بخواهد به تهدیدات و یا اقدامات خصمانه واکنش نشان دهد آن موقع چه اتفاقی خواهد افتاد؛ اما صرف‌نظر از همه این مسائل خیلی خوب بود دولت آمریکا و گروه‌های سیاسی، اجتماعی این کشور این تهدیدها را محکوم می‌کردند تا صهیونیست‌ها فکر نکنند که اجازه دارند هر کاری که خواستند بر علیه دیگران انجام دهند.



رییس‌جمهور در واکنش به سوال دیگری درباره اینکه آیا بهتر نیست ایران مراسمی را که همه ساله در سالگرد 13 آبان برگزار می‌کند و در سالروز تسخیر سفارت آمریکا زخم آمریکایی‌ها را تازه می‌کند، کنار بگذارد، تصریح کرد: بهتر نیست دولت آمریکا به این نکته توجه کند که وقتی ملت ایران ده‌ها سال با دیکتاتوری مبارزه و ده‌ها هزار شهید در این راه قربانی کرد انتظار داشت پس از پیروزی، آمریکایی‌ها اگر از انقلاب آنها حمایت نکردند حداقل در مقابل او نیز قرار نگیرند.



دکتر احمدی‌نژاد اضافه کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، آمریکایی‌ها نه تنها این انقلاب را به رسمیت نشناختند بلکه توطئه‌هایی را نیز علیه آن ترتیب دادند و این تلقی برای ملت ایران پیش آمد که این توطئه‌ها از سفارت آمریکا طراحی و مدیریت می‌شود و باید به ملت ایران حق داد چرا که تلاش کرده است تا کشور و انقلاب خود را حفظ کند بویژه آنکه پس از تسخیر سفارت اسنادی به دست آمد که نشان می‌داد واقعاً در سفارت آمریکا خبرهایی بوده است.



رییس‌جمهور در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه آیا ایران حاضر است اقداماتی اعتمادساز در عرصه هسته‌ای انجام دهد که مبنای همکاری‌های جدید باشد، خاطر نشان کرد: در بیانیه تهران که با حضور برزیل و ترکیه منتشر شد مبنای بسیار خوبی برای دور جدیدی از همکاری‌ها ارائه شد، اما با اینکه ترکیه و برزیل به درخواست آمریکا، آن توافق را با ایران حاصل کرده بودند خود آمریکایی‌ها در اقدامی خصمانه این بیانیه را دور زدند.



دکتر احمدی‌نژاد با بیان اینکه ایران برای تولید برق در نیروگاه بوشهر سالیانه به 27 تن اورانیوم غنی شده تا حد 3.5 درصد احتیاج دارد، گفت: در حال حاضر ایران حدود 7 تن اورانیوم غنی شده تولید کرده و برای مصرف یکساله نیروگاه بوشهر 20 تن اورانیوم غنی شده 3.5 درصد کم دارد و تبلیغاتی که درباره انبار کردن اورانیوم از سوی ایران برای ساخت بمب مطرح می‌شود کاملاً دروغ و واهی است.



رییس‌جمهور با اشاره به اینکه ایران برنامه‌های بلندمدت و مسلسلی برای تولید برق از نیروگاه‌های هسته‌ای دارد، افزود: از اینکه آمریکایی‌ها در ساخت این نیروگاه‌ها و تامین سوخت مورد نیاز آنها مشارکت کنند، استقبال کرده و آن را گامی اعتمادساز از سوی آمریکا ارزیابی خواهیم کرد.



دکتر احمدی‌نژاد خارج کردن نام منافقین به عنوان یک گروه تروریستی کوچک از فهرست گروه‌های تروریستی در آمریکا را مورد اشاره قرار داد و گفت: اعضای این گروه بیش از 16 هزار نفر از شهروندان ایرانی و تعدادی از مقامات به شدت محبوب جمهوری اسلامی را ترور کردند و نزد ایرانیان به شدت منفور هستند و خارج کردن نام این گروه از فهرست گروه‌های تروریستی در کنار اتهاماتی که دولتمردان آمریکایی علیه ایران مبنی بر حمایت از تروریسم مطرح می‌کنند سندی روشن بر رفتار دوگانه دولت آمریکاست.



رییس‌جمهور با بیان اینکه یکسری از اقدامات دولت آمریکا هیچ نفعی را نصیب آنها نکرده و فقط باعث تشدید ذهنیت‌های منفی علیه خودشان می‌شود، تصریح کرد: دولت ایران اگر می‌خواست اثبات کند که آمریکایی‌ها استانداردهای دوگانه‌ای در مواجهه با مباحثی چون تروریسم دارند، باید هزینه‌ گزافی پرداخت می‌کرد اما آمریکایی‌ها با خارج کردن نام گروهی که خودشان 30 سال آن را تروریستی می‌دانستند تنها بدنامی را برای خودش دریافت کردند.



دکتر احمدی‌نژاد در پاسخ به سوال یکی از حضار درباره درگیری‌های سوریه و نقش جمهوری اسلامی ایران در حل و فصل این درگیری‌ها خاطر نشان کرد: ایران بیش از آنکه برای امروز سوریه نگران باشد نگران آینده این کشور است چرا که وقوع جنگ در کشوری که نظام اجتماعی آن طایفه‌ محور است، پایان نخواهد داشت و سالیان طولانی ناامنی را به آن تحمیل خواهد کرد که این به زیان منطقه و همه کشورهای جهان است.



رییس‌جمهور با اشاره به اینکه تلاش جمهوری اسلامی معطوف به پایان درگیری‌ها در سوریه و ایجاد روند تفاهم ملی است، گفت: یقیناً آمریکا از جنگ در سوریه نفعی نخواهد برد و معتقدیم می‌تواند به حل بحران در این کشور کمک کند.

دکتر احمدی‌نژاد افزود: سیاست‌های آمریکا در منطقه اشتباهات زیادی داشته و باعث تشدید افراط‌گرایی شده که این خطری بزرگ برای همه دنیا است.



رییس‌جمهور با اشاره به طرح آمریکا برای ایجاد خاورمیانه جدید اظهار داشت: همه دنیا به اصلاحات نیاز دارند، اما روش اعمال این اصلاحات ایجاد جنگ و درگیری نیست، بلکه باید سیاست‌ها و دیدگاه‌ها به طور اساسی اصلاح شود.



دکتر احمدی‌نژاد در واکنش به مطالب یکی دیگر از حضار در جلسه درباره لزوم کمک ایران به سامان دادن اوضاع در افغانستان تصریح کرد: اگر واقعاً حاکمیت آمریکا به این نتیجه رسیده است که قدرت را در افغانستان به مردم واگذار کرده و حق حاکمیت ملی آنها را به رسمیت بشناسد و دیگر در امور داخلی این کشور دخالت نکند، یقیناً زمینه برای همکاری و حل و فصل مسائل فراهم است.



رییس‌جمهور ادامه داد: ایران آماده است کمک کند تا دولت افغانستان هر چه بیشتر مقتدر شود و همه مردم در اداره کشورشان مشارکت داشته باشند، اما باید مطمئن شویم، دولت آمریکا واقعاً به این نتیجه رسیده است که باید مشکلات را به طور اساسی حل و فصل کرد.



دکتر احمدی‌نژاد در پاسخ به اظهارات یکی دیگر از حاضران در جلسه درباره شرایط ملتهب در خلیج فارس، گفت: با نگاهی به تاریخ درخواهیم یافت که ایران چگونه همواره امنیت خلیج فارس را تأمین کرده است.



رییس‌جمهور با بیان اینکه ناامنی در خلیج‌فارس از زمانی که صدام به ایران حمله کرد، آغاز شد، افزود: اگر غربی‌ها از صدام در حمله به ایران حمایت نمی‌کردند، آیا او می‌توانست امنیت خلیج فارس را به خطر بیندازد؟



دکتر احمدی‌نژاد با تأکید بر اینکه حضور نیروهای خارجی هیچ کمکی به برقراری امنیت در خلیج فارس نکرده است، اظهار داشت: حضور ناوگان نظامی آمریکا در خلیج فارس هیچ سودی به حال این کشور نداشته و حتی نمی‌تواند ایران را تحت فشار قرار دهد و فقط هزینه‌های گزاف و بیهوده به دولت آمریکا تحمیل می‌کند.



رییس‌جمهور خروج نیروهای نظامی از خلیج فارس را اقدامی اعتمادساز توصیف کرد و گفت: اگر نیروهای بیگانه از خلیج فارس خارج شوند جمهوری اسلامی ایران تضمین می‌کند تا بدون شلیک حتی یک گلوله و با هزینه‌های بسیار کمتر امنیت کامل را با کمک کشورهای منطقه در خلیج فارس تأمین کند.

