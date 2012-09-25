جشن بزرگ تابستانه در چالوس برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که با تلاش فرمانداری و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی چالوس برگزار شد، مجید خراطها هنرمند بنام عرصه موسیقی حضور داشت و اجرای برنامه کرد.

اجرای برنامه های سایه بازی، قرعه کشی و اهدای جوایز از دیگر برنامه های این جنگ بزرگ بود که در مدت چهار شب با استقبال بیشمار شهروندان و مسافران همراه بود.

رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی چالوس شامگاه دوشنبه در خصوص برگزاری این مراسم گفت: برگزاری جشن بزرگ تابستانه و دیگر برنامه های هنری در طول تابستان به منظور ایجاد نشاط و شادابی و غنی سازی اوقات فراغت خانواده ها بوده است.

محمد شریفی افزود: این برنامه در روزهای پایانی تابستان به مناسبت هفته دفاع مقدس و دهه کرامت به مدت چهار شب با همکاری آقای اسماعیل قاسمی برگزار که با استقبال پرشور مردم همراه شد.

وی تصریح کرد: بخش ویژه ای برای استفاده اهالی فرهنگ و هنر، مسئولان ادارات و خانواده های آنان و خانواده های ایثارگران برگزار شد.

شریفی ادامه داد: در راستای اجرای برنامه های فرهنگی و هنری در شهرستان چالوس، به مناسبت میلاد امام رضا(ع) ویژه برنامه هوای حرم با مولودی خوانی و سخنرانی و دیگر برنامه های مفرح برگزار خواهد شد.