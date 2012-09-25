عزیزالله مهدیان در گفتگو با مهر با بیان اینکه در برخی از مناطق زلزله زده ساختمان مسکونی افتتاح شده است، گفت: بازسازی مناطق زلزله زده با سرعت در حال انجام است و آواربرداری در به زودی به پایان می رسد.

معاون بازسازی مناطق روستایی بنیاد مسکن با اشاره به آواربرداری از 12 هزار و 200 واحد در این مدت، بیان کرد: برای عملیات ساخت و ساز واحدها، 9 هزار واحد پی کنی شده و فونداسیون 4500 واحد به اجرا رسیده است.

وی با بیان اینکه برآورد خسارت حدود 18 هزار واحد انجام شده است، افزود: 20 هزار واحد خسارت دیده در مناطق زلزله زده وجود دارد که 11 تا 12 هزار واحد بطور کامل تخریب شده است و قابل بازسازی نیست اما مابقی خانه ها قابل نوسازی برای امسال است که می توان در سال بعد بازسازی آن را انجام داد.

مهدیان در خصوص ارایه تسهیلات 12.5 میلیون تومانی بازسازی مناطق روستایی به این خانه ها، بیان کرد: برای اولین بار برای 20 هزار واحد مسکونی تشکیل پرونده شده و بانک 50 درصد تسهیلات را پیشاپیش به بنیاد مسکن داده است.

معاون بازسازی مناطق روستایی بنیاد مسکن تصریح کرد: قرارداده همه این خانه ها بسته شده است اما در بانک قرارداد 12 هزار نفر تکمیل شده و 33 هزار نفر هم عقد قراداد کرده اند.

وی درباره تامین مصالح ساختمانی در این مناطق، اظهار داشت: همه مصالح ساختمانی به منطقه حمل شده است و مشکلی برای تامین مصالح ساختمانی در مناطق روستایی و شهری نداریم که برای این منظور فولاد مورد نیاز از خارج از آذربایجان به این محل آورده شده و شن و ماسه نیز در محل تامین می شود.

مهدیان با بیان اینکه بیش از یک هزار دستگاه ماشین آلات سنگین به منطقه آورد شده است، اظهار داشت: بنابراین مشکلی برای ساخت و ساز و نوسازی واحدهای تخریب شده نداریم و اینکار در حال حاضر آغاز شده است.

معاون باسازی مناطق روستایی بنیاد مسکن در خصوص اتمام بازسازی تا قبل از فصل سرما، گفت: اینکه تا چه زمانی همه این واحدها ساخته می شود قابل پیش بینی نیست و بستگی به شرایط آب و هوایی دارد اما هم اکنون آب و هوا در این مناطق مناسب است و امیدواریم تا 45 روز دیگر سقف اغلب خانه ها زده شود.

وی با بیان اینکه سعی می شود تا قبل از فصل سرما بخش زیادی از خانه هایی که بطور کامل تخریب شده اند قابل سکونت شود، گفت: بخشی از خانه ها بطور کامل تخریب نشده است؛ بنابراین با بازسازی کوچکی برای زمستان امسال آماده می شود تا سال آینده نوسازی شود.

مهدیان در خصوص اینکه آیا از روش صنعتی سازی در این مناطق استفاده می شود، افزود: نمی توان گفت که به شیوه صنعتی سازی است اما عمده اسکلت ها پیچ و مهره و به صورت پیش ساخته است و در فونداسیون هم از بتن استفاده می شود.