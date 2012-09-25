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۴ مهر ۱۳۹۱، ۸:۴۳

تابش:

تقویت روحیه جهادی نیاز امروز جامعه است/ حق جنگ در آثار هنری ادا نشده است

تقویت روحیه جهادی نیاز امروز جامعه است/ حق جنگ در آثار هنری ادا نشده است

یزد - خبرگزاری مهر: نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه روحیه رزمندگان و ملت ایران در دوران جنگ روحیه ای جهادی و معنوی بود گفت: امروز نیز شرایط جامعه ایجاب کرده تا روحیه جهادی در مردم تقویت شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا تابش عصر دوشنبه در دیدار مسئولان شهرستان اردکان با جمعی از جانبازان دوران دفاع مقدس با تجلیل از رشادتها و فداکاریهای تحسین برانگیز و ماندگار ملت شریف ایران در دوران دفاع مقدس به رهبری امام (ره) اظهار داشت: آن دوران، صفحاتی از تاریخ ایران را رقم زد که برای همیشه صفحات طلایی باقی خواهند ماند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: با وجود خلق آثار خوب سمعی، بصری و مکتوب در حوزه دفاع مقدس، هنوز نتوانسته ایم همه زوایای این دوران ماندگار و درخشان از انقلاب اسلامی که اوج دینداری، ایثار، شهامت و تعهد ملت قهرمان ایران را نشان داد را به تصویر بکشیم.

تابش بیان داشت: به همین دلیل باید همه مسئولان به ویژه متولیان امر برای حفظ و انتقال حماسه آفرینی های آن سلحشوران از خود گذشته و به خدا پیوسته، با روحیه ای جهادی و استفاده از توانمندیهای هنرمندان متعهد، زمینه شایسته ای فراهم کنند تا واقعیات آن روزهای جبهه و جنگ و عظمت روح بلند رزمندگان و کار بزرگی که انجام دادند را برای الگو قرارگرفتن در جامعه و بارور ساختن هویت ملی کشورمان تدوین شود.

وی تاکید کرد: در این راه، تنگ نظریها و انجام کارهایی برای رفع مسئولیت و بدون صدق نیت نتیجه بخش نخواهد بود بلکه با اخلاص و صعه صدر و ویژگیهایی که رزمندگان اسلام به آن متصف بودند، باید در این میدان وارد شد.

تابش عنوان کرد: جنگ ما به تعبیر حضرت امام (ره)، جنگ ارزشهای اعتقادی -انقلابی علیه تمامی نابرابری های دنیای سرمایه داری بود که ایران اسلامی از این آزمون نیز سربلند بیرون آمد.

وی، نیاز زمانه حاضر جامعه را تقویت روحیه جهادی ذکر کرد و گفت: گرامیداشت یاد شهدا و ایثارگران و تکریم جانبازان و خانواده های معظم شهدا با ترویج و تقویت صفات و ویژگیهای معنوی و الهی آنها و عمل صادقانه و خالصانه مسئولان میسر و ثمربخش است.

نماینده مردم اردکان تاکید کرد: استفاده ابزاری از دستاوردهای دوران پرعظمت دفاع مقدس و خلاصه و محدود کردن افتخاراتی که متعلق به تمامی ملت ایران است به قشر و گروه و منطقه و نهادی خاص، گناهی نابخشودنی و جفایی به انقلاب اسلامی و دستاوردهای عظیمی است که برای مردم شریف ایران در برداشته است.

در این مراسم تعدادی از جانبازان و خانواده های شهدا، به بیان خاطراتی از دوران دفاع مقدس پرداختند.

کد مطلب 1704404

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