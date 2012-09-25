تاثیر خروج منافقین از فهرست گروههای تروریستی در روابط تهران - واشنگتن

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری اینترپرس سرویس با اشاره به این موضوع می نویسد: دولت باراک اوباما در اقدامی مشخص ،که تنش هایی را در روابط بین ایران و آمریکا بوجود آورده ،روز جمعه اعلام کرد که این کشور تصمیم گرفته تا مجاهدین خلق را از فهرست گروههای ترویستی خود خارج کند.

این خبرگزاری می نویسد: انتظار می رود تصمیم دولت آمریکا در این باره که پیشتر در اوایل سال جاری از سوی دادگاه فدرال اعلام شده بود روز اول اکتبر اجرایی شود.

اینترپرس می نویسد: بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که این تصمیم می تواند نه تنها روابط سسرد و توام با تنش دو کشور را بدتر کند، ممکن است اختلاافت موجود در خصوص حل موضوع هسته ا ی ایران را هم پیچیده تر کند.

پل پیلار تحلیلگر ارشد سابق سیا از سال 2000 تا 2005 بعنوان که بعنوان مامور سازمان اطلاعات ملی در امور خاورمیانه و جنوب آسیا نیز فعالیت می کرده به آی پی اس نیوز می گوید: مجاهدین خلق تقریبا در ایران یک گروه منفوری هستند این گروه در آنجا خیانت هایی انجام داده و حتی برای مقابله با ایران در جنگ هشت ساله این کشور با عراق، به نیروهای صدام نیز کمک کرده اند.

وی می گوید: همچنین هر تصمیمی در این باره بر مذاکرات هسته ای تاثیری منفی خواهد گذاشته و تهران از آن اینگونه برداشت خواهد کرد که آمریکا علاقمند به دشمنی بیشتر و فشار بر جمهوری اسلامی به جای گفتگو برقراری روابط است.

حسین موسویان، گفتگو کننده سابق ایران در زمینه هسته ای و استاد دانشگاه پرینستون نیز در این باره می گوید: نهادهای اطلاعاتی و امنیتی ایران برای مدتها این گروه را گروهی می دانستد که با کمک سازمان های اطلاعاتی موساد و سیا دست به خرابکاری در تاسیسات اتمی ایران می زنند لذا با خروج این گروه از فهرست سازمان های تروریستی آمریکا آنها چنین برداشت خواهند کرد که این اقدام آمریکا در واقع نوعی قدردانی از اقدامات این گروه است.

وی با اشاره به درخواست غرب برای بازرسی های وسیع تر از برنامه هسته ای ایران و اماکن نظامی می نویسد: در واقع تهران این اقدامات آمریکا را بعنوان تلاشی از سوی ایالات متحده برای افزایش خرابکاری و اقدامات مخفیانه با استفاده از این گروه تلقی خواهد کرد در نتیجه این منجر به همکاری کم ایران با آژانس خواهد بود.

جمال عبدی دبیر سیاسی شورای ایرانیان مقیم آمریکا نیز این اقدام ایالات متحده را غیر سازنده می داند.

علی رضا نادر از کارشناسان مؤسسه رند در اینباره می گوید بطور قطع این اقدام روابط دو طرف را بهبود نخواهد بخشید و این گفته های ایران را که آمریکا دشمنی طولانی با ایران دارد به اثبات خواهد رساند.