صدا و سیمای مرکز کردستان در پخش رویدادهای ورزشی تعامل مناسبی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مهران تیشه گران شامگاه دوشنبه در دیدار با مدیر کل صدا و سیمای مرکز کردستان فعالیت های این مرکز را در حمایت از فعالیت های ورزشی استان مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: پخش و انعکاس اخبار ورزشی در سیمای کردستان می تواند روند توسعه ورزش استان را بهبود بخشد.

وی افزود: صدا و سیما همیشه یار ورزش بوده و می تواند با معرفی چهره های شاخص ورزشی و قهرمانان ورزش استان کردستان انگیزه فعالیت بیشتر جوانان را در حوزه ورزش فراهم کند که انتظار می رود این مهم در کردستان به خوبی عملیاتی شود.

مدیر کل ورزش و جوانان کردستان ادامه داد: انتظار می رود صدا و سیما با توجه به رسالت خود بیش از پیش حامی ورزش و جوانان باشد و پخش برنامه های ورزشی را در سیمای مرکز کردستان بیشتر کند.

صدا و سیمای مرکز کردستان برنامه ویژه ای برای ورزش دارد

مدیر کل صدا و سیمای مرکز کردستان نیر در این دیدار بیان کرد: تعامل مناسب و مطلوبی بین صدا و سیمای مرکز کردستان و اداره کل ورزش و جوانان وجود دارد که توجه بیشتر به این مهم می تواند بسترهای توسعه ورزش استان را فراهم کند.

رضا علی نژاد به برنامه های سیمای مرکز کردستان در خصوص فعالیت های ورزشی اشاره کرد و یادآور شد: در حال حاضر برنامه همگام با ورزش از این شبکه پخش می شود و در بخش خبر نیز رویدادهای ورزشی به نحو خوبی انعکاس داده می شود.

وی در ادامه گفت: صدا و سیمای مرکز کردستان برای ایجاد تنوع در پخش برنامه های این شبکه برنامه های ویژه ای را تدارک دیده که با همکاری و تعامل اداره کل ورزش و جوانان استان فعالیت های ورزشی استان را پوشش دهد.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز کردستان اظهار داشت: با توجه به امکانات و تجهیزات مناسبی که در حوزه ورزش وجود دارد ساختار و بسترهای توسعه این حوزه در استان فراهم شده و انتظار می رود با برنامه ریزی مناسب جوانان به سوی ورزش و فعالیت های ورزشی سوق داده شوند.