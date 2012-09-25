سرپرست اداره کل امور اقتصادی استانداری خراسان شمالی منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی حکمی از سوی محمود احمدی بیغش، "احمد حسن زاده جوشقان" به عنوان سرپرست جدید دفتر هماهنگی و امور اقتصادی استانداری خراسان شمالی منصوب شد.

احمد حسن زاده جوشقان که از نیروهای بومی استان است در کارنامه مدیریتی خود مسئولیت هایی همچون، مدیر کل هماهنگی امور استانهای شرکتهای بازرگانی دولتی ایران، قائم مقام دفتر نظارت و ارزیابی عملکرد شرکتهای شرکت بازرگانی دولتی ایران، مشاور معاون وزیر بازرگانی و مدیریت بهبود سرمایه انسانی در وزارت صنعت، معدن و تجارت را دارد.

وی پنجمین مدیر دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان شمالی، پس از داوود کمیلی‌پور، محمد محمدزاده، هادی ذاکری علی‌اصغر محمودزاده و محمدرضا کفاشی در طی هشت سال گذشته است.

روز شنبه همین هفته استاندار خراسان شمالی، طی احکامی جداگانه‌ای معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی و معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان شمالی و پنج مسئول رده بالای عالی‌ترین دستگاه اجرایی استان، شامل سرپرست حوزه استاندار و تشریفات استانداری، ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮمی و اﻣﻮر ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪاری، مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیگی به شکایات استانداری، مشاور امور ایثارگران در استانداری و مسئول ویژه پیگیری دفتر استانداری خراسان شمالی را منصوب کرد.

مدیرکل پیشین امور اقتصادی استانداری خراسان شمالی محمدرضا کفاشی بود که به مدت هفت ماه در این سمت فعالیت کرد.