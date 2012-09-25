ششمین جشنواره گمانه زن، برگزیدگانش را شناخت

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه و تقدیر از برگزیدگان ششمین جایزه هنر و ادبیات گمانه زن، عصر دیروز دوشنبه 3 شهریور با حضور اهالی قلم و هنر در تالار ایوان شمس برگزار شد.

فرهاد آذرنوا، شهرام اقبال‌زاده، سیامک انصاری، مهدی بنوازی، احسان رضایی، حبیب رضایی، امیر سپهرام، آرمان سلاح ورزی، فرزاد فربد و گیتا گرکانی داوران این دوره از این جایزه بودند.

شیوا مقانلو، مترجم که برای اهدای جایزه برگزیده بخش ترجمه روی صحنه آمده بود، گفت: برای خود من اگر تعریفی برای ادبیات یا در کل ژانر فانتزی باشد، عبارت است از ژانری که به جهان‌های دیگر می‌پردازد. خیلی خوشحال هستم که در کشورمان مترجمانی داریم که ما را با این جهان آشنا کردند.

مقانلو در ادامه جایزه برگزیده بخش ترجمه این جشنواره را به علی‌اصغر بهرامی داد.

در ادامه حمیدرضا صدر، نویسنده و محقق که برای سخنرانی درباره داستان‌های علمی تخیلی به روی صحنه آمده بود، در ابتدای سخنانش گفت: ما ایرانی‌ها برابر چیزی که خودمان خلقش نکرده‌ایم یا نمی‌شناسیمش، می‌ایستیم. زمان رضاشاه رادیو ممنوع بود. چند سال پیش را به خاطر بیاورید که ویدئو ممنوع بود و آن را در پتو می‌پیچیدیم. امروز هم که ماهواره ممنوع است. در کل می‌خواهم بگویم ما یک گونه تفکر قبیله‌ای داریم و مسائل را تبدیل به خودی و غیرخودی می‌کنیم. تکنولوژی چون برای ما نیست، در مقابلش می‌ایستیم.

وی افزود: 4 سال است که در حال ترجمه کتابی با نام «استعمار و شکوفایی سای فای» هستم. حرفی که نویسنده در این کتاب دارد این است که قرن نوزدهم موجب توسعه استعمار شد ولی از طرفی باعث پیشرفت داستان‌های ساینتیک و سای فای هم شد. سال‌های 1870 تا پیش از جنگ جهانی اول، اهمیت زیادی برای حوزه ادبیات سای فای دارد که یکی از ماهیت‌هایش انسان و موجود برتر است. سای فای در انگلستان، موازی با پیشرفت قدرت، جلو رفته است.

این محقق در پایان سخنانش گفت: ما به سای فای خیلی تکنولوژیکی نگاه می‌کنیم، ولی این ژانر از نظر جامعه‌شناسی هم می‌تواند خیلی جالب باشد و جای مطالعه زیادی دارد.

در ادامه مهدی بنوازی، جایزه بخش مروج را به مجله شگفتزار اهدا کرد که شیرین سادات صفوی سردبیر این نشریه اینترنتی جایزه این مجله را دریافت کرد. ادامه این برنامه با سخنرانی سعید باباوند درباره «خیال از منظر ابن عربی» همراه بود.

فرزانه پیشرو به عنوان برگزیده بخش جنبی جشنواره معرفی شد و نشر قطره نیز به عنوان ناشر برگزیده ششمین دوره این جشنواره اعلام شد. در پایان وحید نیکخواه آزاد جایزه داستان‌نویس سال را به محسن امیری اهدا کرد و از بهزاد قدیمی هم تقدیر ویژه به عمل آمد. نیکخواه آزاد پیش از اهدای جایزه برگزیده داستان‌نویسی جشنواره، گفت: به نظرتان عجیب نیست که در غرب با وجود این همه نظم و ترتیب، این همه داستان تخیلی وجود دارد ولی در کشور ما که بر اساس اوهام اداره می‌شود، این قدر داستان تخیلی کم داریم؟