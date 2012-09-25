محمد حبیبی منصور کارگردان "صیادان عشق" درباره این مستند به خبرنگار مهر گفت: آموزش دانشجویان دانشگاههای ارتش موضوع ما در این مستند است. در واقع 0 تا 100 حضور آنها از زمان ورود به دانشگاه به عنوان دانشجو تا موعدی که به عنوان افسر ارتش زمینی، دریایی یا هوایی فارغ التحصیل میشوند را مورد بررسی قرار دادهایم.
وی افزود: "صیادان عشق" سیر پیشرفت دانشجویان از وضعیت صفر آموزشی تا زمان تبدیل به نیروهای نظامی زبده را نمایش میدهد و روزی که آنها مقابل مقام معظم رهبری رژه میروند را نیز به نمایش میگذارد. همینها موضوع کار ما را جدید و جذاب از آب درآورده و برای تصویربرداری نیز حدود 6 ماه وقت گذاشتهایم.
حبیبی از صرف چهار ماه برای تدوین کار خبر داد و گفت: جذابیت این مستند محض از آن رو است که عموم مردم از ارتش صرفا یک فضای خشک و نظامی را میشناسند و اطلاعات دیگری درباره آن ندارند و "صیادان عشق" فرصتی را برای نمایش حس درونی ارتشیها فراهم میکند و حس ملی خوبی در کار جریان دارد.
این مستندساز به حضور دانشجویان از نزدیک به 30 شهر اشاره کرد و افزود: از تمام اقشار و زبانها چون ترک، لر، فارس و عرب در میان آنها دیده میشود و یکی از نتایج تماشای این مستند ایجاد حس نزدیکی مردم به ارتش است. همچنین پشت صحنهای از تلاش افسران پیش از رژهای که در دانشگاه ارتش مقابل آیت الله خامنهای میروند نیز آماده شده است.
"صیادان عشق" در یک قسمت 40 دقیقهای به تهیهکنندگی موسسه طلایه داران نور آفاق، تصویربرداری مسعود قندی، فرزاد صابر و وحید نجف زاده، صداگذاری امیر بیگی، مدیریت تولید توسط سید مصطفی لسانی و عکاسی محمدرضا اکبری تولید شده است. دستیار فیلمبردار آن روح الله بیگدلی و دستیار تولید جواد حبیبی منصور بودهاست و تدوین آن را نیز خود کارگردان بر عهده داشته است.
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