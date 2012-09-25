بزرگداشت راوی فتح در آیین افتتاحیه/ تشویق همیشه راهگشاست

به گزارش خبرنگار مهر، بخشی از آیین افتتاحیه دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم دفاع مقدس که از دوشنبه شب به میزبانی استان کرمان در حال برگزاری است، همراه شد با تجلیل از قاسم بخشی؛ مستندسازو فیلمساز برجسته سینمای ایران.

قاسم بخشی، متولد شهر ری و دارای مدرک کارشناسی کارگردانی سینما و کارشناسی ارشد رسانه است.وی فیلمبردار و کارگردان سرصحنه "روایت فتح دردوره دفاع مقدس"، "نسیم حیات" و مستند بلند "صبح دیگر" است.

قاسم بخشی همچنین در کارنامه درخشان هنری خود، فیلمبرداری فیلم سینمایی "پدربزرگ"، تهیه کنندگی "آواز پر جبرییل" و کارگردانی مستند "ترور حقیقت" را نیز دارد.

از بین همه آثار هنری وی، "روایت فتح" اما تصویر ویژه و منحصربفردی از دفاع مقدس را تداعی می کند.

وی در در حاشیه مراسم افتتاحیه جشنواره مقاومت با بیان اینکه من خودم را لایق این تقدیر نمی دانم، اظهارداشت: تشویقها همواره راهگشا بوده و سبب انرژی مضاعف می شود.

قاسم بخشی در اولین جشنواره فیلمهای دفاع مقدس نیز به دلیل ساخت فیلم مستند "سپاه، مردم، کربلا" به عنوان بهترین مستند برگزیده شد.

در آیین افتتاحیه دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت، انقلاب و دفاع مقدس نیز با اهدای تندیس جشنواره، از تلاش های بی وقفه وی در حوزه دفاع مقدس تقدیر شد.