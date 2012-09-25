  1. بین الملل
۴ مهر ۱۳۹۱، ۹:۱۲

اخضر ابراهیمی:

راه حل بحران سوریه را بزودی پیدا خواهم کرد/ سوریه به وضع سابق باز نمی گردد

راه حل بحران سوریه را بزودی پیدا خواهم کرد/ سوریه به وضع سابق باز نمی گردد

نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای حل بحران سوریه شب گذشته در نیویورک اظهار داشت که در آینده ای نزدیک راه حل بحران سوریه را پیدا خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، اخضر ابراهیمی شب گذشته پس از ارائه نخستین گزارش خود درباره سوریه به شورای امنیت گفت: من در شرایط کنونی طرح کامل و جامعی برای حل بحران سوریه ندارم و در این زمینه تنها ایده های محدودی وجود دارد.

وی در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این خبر افزود: با شورای امنیت توافق کردیم که من سریعا به اینجا بیایم تا چگونگی پیشرفت در حل بحران سوریه را مورد بررسی قرار دهیم.

نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای حل بحران سوریه خاطرنشان کرد: اوضاع سوریه بسیار بد است و وضعیت آن روز به روز بدتر می شود و این امر تهدیدی برای منطقه و امنیت و صلح جهانی محسوب می شود.

اخضر ابراهیمی در عین حال گفت: در سوریه بحران وجود دارد، اما من معتقدم در آینده ای نزدیک راه حل آن را پیدا خواهیم کرد. وی به جزئیات این راه حل اشاره ای نکرد.

وی اظهار داشت: امکان ندارد سوریه به وضعیت سابق بازگردد. اصلاحات در این کشور به تنهایی کافی نیست، بلکه نیاز به تغییر وجود دارد.

کد مطلب 1704421

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