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۴ مهر ۱۳۹۱، ۱۰:۱۷

با معرفی 9 مقاله

همایش علمی پژوهشی شناخت اخلاق و آداب رضوی در اراک به کار خود پایان داد

همایش علمی پژوهشی شناخت اخلاق و آداب رضوی در اراک به کار خود پایان داد

اراک - خبرگزاری مهر: همایش علمی پژوهشی شناخت اخلاق و آداب رضوی از سری برنامه های دهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع) با معرفی برترین ها به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، همایش علمی پژوهشی شناخت اخلاق و آداب رضوی شامگاه روز دوشنبه با معرفی برترین ها در مجتمع فرهنگی هنری آفتاب اراک به کار خود پایان داد.

9 مقاله از میان 139 مقاله واصله به دبیرخانه این جشنواره عناوین برتر را کسب نمودند.

این مقالات توسط سه داور ملی در چندین نوبت ارزیابی شده اند و نفرات برتر حائز تندیس جشنواره شدند.

محمد محسنی با مقاله "مردم دوستی در سیره و سخنان امام رضا (ع)" از قم مقام اول این همایش را به خود اختصاص داد.

بهرام جبارلو شبستری و نازیلا نوزاد دیزجی با مقاله "ضابطه های ارتباط انسانی مطلوب با دیگری یا دیگران بر مبنای سیره و سخنان امام رضا(ع) " از تهران مقام دوم، رمضانعلی جلالی و محمدرضا رباط میلی با مقاله " نیاز سنجی آموزشی شناخت اخلاق و آداب رضوی مردم شهر اراک" از اراک مقام سوم را بدست آوردند.

مقام چهارم این جشنواره به اسماعیل خارستانی با مقاله "حفظ کرامت مردم و احترام به آنان در سیره و سخنان امام رضا(ع)" از تهران رسید.

مقاله "اخلاق نقد در گفتار و رفتار امام رضا(ع)" به قلم ریحانه مشایخی از اراک مقام پنجم و مقاله" کرامت انسانی و خدمت به محرومین در آموزه های قرآنی و رضوی" تلاش وجیهه صالحی از نجف آباد اصفهان مقام ششم را از آن خود کردند.

فهیمه غلامی زارع زاده و فاطمه غلامی زارع زاده با مقاله "مردم داری و ارتباط با مردم در سیره و سخنان امام رضا(ع)" از تهران مقام هفتم را کسب کرد و مقام هشتم این جشنواره به طور مشترک به سید محمدرضا موسوی از زنجان با مقاله "مردم داری و ارتباط با مردم در سیره و سخنان امام رضا(ع) " و محمود فتح آبادی از داراب شیراز با مقاله " تبیین سیره اخلاقی امام رضا (ع) با رویکرد به سیره عبادی و رفتار شناسی" رسید.

جشنواره اخلاق و آداب رضوی از سلسله برنامه های جشنواره بین المللی امام رضا(ع) است که برای چهارمین بار در اراک برگزار می شود.
کد مطلب 1704423

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