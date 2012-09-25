نظر احمدی نژاد درباره مانور نظامی آمریکا در منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، محمود احمدی‌نژاد در حاشیه سفر به نیویورک به منظور شرکت در شصت و هفتمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در گفتگو با تلویزیون المیادین لبنان در پاسخ به این سوال که آیا امسال انتقادات خود به عملکرد نهادهای قدرت و ثروت جهانی در اداره دنیا را از جایگاه رییس جنبش عدم تعهد بیان خواهید کرد؟ گفت: مشکلات امروز در دنیا در حقیقت مشکل همه ملت‌ها بوده و نظام حاکم بر جهان که ریشه بسیاری از مشکلات است، همه ملت ها را تحت تأثیر قرار داده است.

رییس‌جمهور با اشاره به اینکه در نشست سران کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در تهران، اعضاء در یک فضای بسیار دوستانه درباره مسائل مهم دنیا گفتگو کرده و پیشنهاداتی را برای حل مسائل ارائه کردند و همه با هم حول محورهای مشترک به تفاهم رسیدند، اظهار داشت: بیشتر مسائلی که مد نظر جمهوری اسلامی ایران بود در این اجلاس از سوی دیگر کشورها نیز به عنوان دغدغه‌های آنان مطرح شد.



رییس‌جمهور با بیان اینکه به طور طبیعی مسائل و مباحثی را به نمایندگی از کشورهای عضو جنبش عدم تعهد نیز در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح خواهم کرد، تصریح کرد: نتایج نشست جنبش عدم تعهد در تهران، بسیار جامع و پاسخگوی نیازها و مشکلات امروز جهان بود.



دکتر احمدی‌نژاد در پاسخ به سوال دیگری در خصوص راهکارهای ارتقاء تفاهم‌ نظر میان اعضای جنبش عدم تعهد که حدود دو سوم اعضای سازمان ملل را شامل می‌شوند، خاطر نشان کرد: اگر مسائل زیربنایی میان کشورها حل و فصل شود موضوعات دیگر نیز به تبع آنها حل و فصل خواهند شد؛ بسیاری از این مباحث جزئی، ناشی از عدم تفاهم بوده که آن نیز ناشی از دوری ملت‌ها از یکدیگر است و اگر امکانی فراهم شود تا ملت‌های مختلف بتوانند با یکدیگر به گفتگو بنشینند، اختلاف‌نظرها و مباحث جزئی حل و فصل خواهد شد.



رییس جمهور در پاسخ به سوالی درباره شرایط حساس بین‌المللی و مانور کشورهای غربی در کنار برخی کشورهای منطقه در خلیج فارس و اینکه آیا می توان از درون این تحولات به راه‌حل میانه‌ای رسید، گفت: درست است که در بعضی از مناطق دنیا التهاباتی وجود دارد، اما امروز تحولی بزرگ‌ و زیربنایی‌تر در عرصه بین‌المللی در حال وقوع است که همان تغییر نگاه و رویکرد ملت‌ها به مسائل جهانی و روابط مردم با یکدیگر است.



دکتر احمدی‌نژاد با اشاره به اینکه تحولات موردی و مقطعی بسیاری در تاریخ رخ داده و امروز نیز جریان دارند که همه آنها گذرا هستند، اظهار داشت: آنچه در آینده تعیین‌کننده خواهد بود، تحولات درونی جوامع و ملت‌ها است که بر اساس آن همه ملت‌ها در حال نیل به نقطه واحدی هستند.



رییس‌جمهور در پاسخ به این سوال که از این دست مانورها که اکنون در خلیج فارس در حال برگزاری است، چه پیامی دریافت می‌کنید و با توجه به اخباری که از مشارکت رژیم صهیونیستی در این مانورها حکایت دارد، آیا برای وقوع هر اتفاق و احتمالی آمادگی کافی دارید؟ تصریح کرد: برگزار کنندگان این مانور صراحتاً اعلام کردند که مخاطب این مانور ایران نیست، اما در عین حال ما به این نکته واقف هستیم که برخی‌ با چنین اقداماتی به دنبال قدرت‌نمایی هستند، اما به این مسائل اهمیت نداده و معتقدیم اتفاق خاصی رخ نخواهد داد.



دکتر احمدی‌نژاد ادامه داد: صهیونیست‌ها همواره به دنبال ماجرا‌جویی بوده و طی 65 سال گذشته 5 جنگ در منطقه به راه انداختند و اساساً با ماجراجویی زنده بوده و مأموریت آنها در منطقه همین است، اما یقیناً نمی توانند اقدام قابل توجهی انجام دهند و جمهوری اسلامی ایران آنها را در معادلات خود دخیل نمی‌کند.



رییس‌جمهور اظهار داشت: صهیونیست‌ها آرزو دارند که ماجراجویی کرده و به کشورهای منطقه از جمله ایران ضربه بزنند، اما تصور نمی‌کنم شرایط بین‌المللی به آنها چنین اجازه‌ای بدهد؛ ما معتقدیم که مانور در حال اجرا در خلیج فارس کاملاً نمایشی و پوچ است، مساله اساسی این است که صهیونیست‌ها خود را در آخر خط می‌بینند و فکر می‌کنند با ماجراجویی می‌توانند فرصتی برای ادامه حیات خود بیابند.



وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه انتظار دارید کدام یک از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به پیروزی برسد؟



تصریح کرد: ما درباره انتخابات آمریکا اظهار نظری نخواهیم کرد و معتقدیم این موضوعی است که مردم آمریکا باید درباره آن تصمیم گیری کنند، اما یقین داریم که امروز مردم دنیا و از جمله مردم آمریکا دیگر از جنگ‌افروزی و تجاوز استقبال نمی‌کنند، چرا که تبعات هر جنگ به همه ملت های دنیا تحمیل می‌شود و امروز دنیا دیگر ظرفیت جنگ جدیدی را ندارد.



دکتر احمدی‌نژاد در پاسخ به این سوالی درباره وقوع تغییرات گسترده در کشورهای عربی و ظهور دولت‌های جدید در منطقه که جمهوری اسلامی ایران نیز از روی کار آمدن آنها استقبال و حمایت کرده است، تصریح کرد: معتقدیم همه ملت‌ها باید با یکدیگر دوست بوده و همه مناطق جهان از جمله منطقه خاورمیانه توسط ملت‌ها اداره شود، چرا که مردم همه کشورهای منطقه با یکدیگر برادر بوده و باید در فضایی دوستانه مسائل را حل و فصل کنند.



رییس‌جمهور با بیان اینکه هر غفلتی از سوی کشورهای منطقه، فرصت‌ را در اختیار دشمن قرار می‌دهد، تصریح کرد: ظاهر قضایا اینگونه نشان می‌دهد که عده‌ای صهیونیست جمهوری اسلامی ایران را تهدید می‌کنند، اما واقعیت این است که امروز همه کشورهای منطقه در خطر هستند؛ چرا که مستکبرین همه ملت‌ها و دولت‌ها را تابع خود خواسته و علاقمندند کلیه ثروت و اختیارات ملت‌ها در دست آنان باشد و در این راستا برای تمام کشورهای منطقه برنامه‌ریزی کرده‌اند.



دکتر احمدی‌نژاد با تأکید بر اینکه همه کشورها بویژه کشورهای اسلامی نیاز به اصلاحات دارند، خاطر نشان کرد: هیچ‌ کشوری از این موضوع مستثنی نیست و بویژه ما مسلمانان باید کشورهایمان با رنگ و بوی اسلامی اداره شود و مردم در کشورهای اسلامی باید عزیز و از کرامت، آزادی و حقوق اساسی خود برخوردار باشند و همه امور واقعاً توسط خود مردم اداره شود.



رییس‌جمهور اضافه کرد: باید اصلاحات را با روش‌های اسلامی و بر مبنای فرهنگ و اعتقادات خود طراحی و به دور از دخالت‌ها و توطئه‌های بیگانگان اجرا کنیم، اگر چنین اتفاقی رخ دهد و مردم به طور واقعی اداره امور را به دست بگیرند، خودشان بهترین حافظان کشورشان خواهند بود.



دکتر احمدی‌نژاد در پاسخ به سوال دیگری درباره نگاه متفاوت کشورها در خصوص سوریه و رسیدن به وحدت نظر در این خصوص، گفت: این مسائل را می توان با تفاهم، حل و فصل کرد؛ البته به شرط نشستن در کنار یکدیگر، گفتگو و احترام به حقوق اساسی مردم از جمله آزادی، احترام، حق انتخاب و عدالت.



رییس‌جمهور راه حل مسائل سوریه را تفاهم و توجه به خواست ملی عنوان کرد و افزود: درگیری و خشونت راه حل مسائل سوریه نیست و کشته شدن افراد در سوریه از هر یک از طرف‌های درگیر، ناراحت کننده است.



دکتر احمدی‌نژاد با تأکید بر اینکه نباید اجازه دهیم اختلافات شخصی و تاریخی در مسیر حل مسائل سوریه دخیل شده و موضوعات را پیچیده کند، اظهار داشت: درگیری، راه‌حل مناسبی برای رفع مشکلات نیست؛ چرا که حتی اگر گروهی با جنگ و درگیری به هدف خود برسند، باز هم جنگ پایان نخواهد یافت و گروه رقیب، جنگ را علیه گروهی که با درگیری غالب شده است ادامه خواهد داد و بر همین اساس جنگ مبنای مناسبی برای حل مسائل نیست.



رییس‌جمهور ادامه داد: باید خواست مردم، محور گفت‌وگو برای حل مسائل باشد.



دکتر احمدی‌نژاد با اشاره به برگزاری نشست وزرای خارجه در قاهره برای حل مسائل سوریه خاطر نشان کرد: براساس حکم نشست سران جنبش عدم تعهد، تلاش داریم گروه تماسی تشکیل دهیم تا طرفین اختلاف در سوریه را به مذاکره دعوت کنند و امیدوارم کشورهای بیشتری از جمله پاکستان و عراق نیز فرصت بیابند در این تلاش ها مشارکت کنند؛ چرا که کمک به حل مشکلات سوریه یک تکلیف اخلاقی و انسانی بوده و یقیناً بیگانگان نمی توانند و نمی خواهند که مشکلات سوریه حل و فصل شود.



رییس جمهور افزود: اگر همه کشورهای منطقه با هم متحد باشند، دیگر هیچ قدرتی نمی‌تواند کشورهای منطقه را اشغال و مردم آن را کشته یا آواره کند.



وی در پاسخ به سئوالی درباره تلاش مستکبران برای ایجاد ایران هراسی در منطقه و به راه انداختن اختلافات و درگیری های مذهبی توسط آنان اظهار داشت: ظرفیت های زیادی برای گفتگو و تفاهم در فرهنگ و اعتقادات ملتهای منطقه وجود دارد؛ اگر چه ممکن است نظر دولتها با یکدیگر متفاوت باشد اما مسئولان کشورها باید با اتکا به این ظرفیتها و ایجاد تفاهم در منطقه برای حل مشکلات کمک کنند.



رییس جمهور در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه آیا به اهانتهای صورت گرفته به ساحت پیامبر گرامی اسلام (ص) در مجمع عمومی سازمان ملل اعتراض خواهید کرد؟ اظهار داشت: این موضوعی است که قطعاً کشورهای زیادی درباره آن موضع گیری خواهند کرد و این در حالی است که اصل این توهینها یک شیطنت صهیونیستی بوده تا آنها بتوانند با چنین جنجال آفرینی هایی راه نجاتی برای خودشان بیابند و ایران قطعاً در مجمع عمومی سازمان ملل این حرکت را محکوم کرده و خواستار آن خواهد شد تا توهین به مقدسات متوقف شود.



دکتر احمدی‌نژاد در پاسخ به سئوالی در خصوص جدی تر شدن مناسبات درگیرانه میان ترکیه و سوریه ، تصریح کرد: بعید می دانم ترکیه وارد یک درگیری رویارو با سوریه شود، چرا که این موضوع بیش از هر کس به زیان خود آنان است.

رییس‌جمهور ادامه داد: این خواسته دشمنان است که اوضاع در منطقه به هم بریزد و کشورهای منطقه باید مراقب این توطئه بوده و هوشمندانه عمل کنند.



وی در پاسخ به این سئوال که ایران تا چه حد در موضوع سوریه، با کشورهای روسیه و چین همکاری خواهد کرد؟ گفت: نظر ما درباره مخالفت با دخالت خارجی در سوریه با خیلی از کشورهای دیگر مشترک است و اکثر کشورهای جهان با این نظر موافق هستند و دخالت خارجی در کشورها را از اساس به زیان ملتها می دانند.



رییس‌جمهور در پاسخ به سئوال دیگری درباره روابط ایران با کشورهای شمال آفریقا، اظهار داشت: ایران روابط خوبی با این کشورها داشته و علاقمند به پیشرفت، آبادانی و آزادی این کشورهاست و البته معنای این حرف آن نیست که در دیدگاههای این کشورها تفاوتی وجود نداشته باشد اما قطعاً می توان با گفتگو و همدلی روابط را در عرصه های مختلف گسترش داد.



دکتر احمدی‌نژاد در پاسخ به این سئوال که بحران در سوریه چه تأثیراتی بر آینده جریان مقاومت دارد، تصریح کرد: مقاومت در منطقه به مسئله ای عمومی تبدیل شده و اگر نظر مردم منطقه را درباره رفتارهای رژیم صهیونیستی جویا شوید، خواهید دید که حتی یک درصد مردم نیز با این ر‍ژیم موافق نیستند.



رییس‌جمهور با بیان اینکه امروز روحیه مقاومت عمومی در ملتها شکل گرفته است، خاطر نشان کرد: همه ملتها طرفدار حقوق ملت فلسطین بوده و این ماهیت واقعی مقاومت است.



دکتر احمدی‌نژاد گفت: امروز مقاومت عمومی در بدنه ملتها، مانع موفقیت تلاشها برای پذیرش رژیم صهیونیستی از سوی ملتها شده و این رژیم را به بن بست رسانده است؛ مقاومت عمومی ملتها در برابر تحقق اهداف صهیونیست ها ایستاده و این قدرتی شکست ناپذیر است.

