تظاهرات هزاران کویتی علیه تغییر قانون انتخابات کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، هزاران نفر از شهروندان کویت شب گذشته با برپایی تظاهراتی که به دعوت مخالفان این کشور برگزار شد به اصلاح قانون انتخابات کویت اعتراض کردند.

در این تظاهرات حدود 10 هزار نفر در نزدیکی پارلمان تجمع کرده بودند. حاضران در این تظاهرات اعتراض خود را به حکم دادگاه عالی قانون اساسی کویت درباره تقسیم جدید حوزه های انتخاباتی در کشور اعلام کردند.

دولت کویت ماه گذشته از دادگاه عالی قانون اساسی خواسته بود این کشور به 5 حوزه انتخاباتی تقسیم شود. شایان ذکر است مردم و احزاب سیاسی از ماه های گذشته تاکنون تظاهرات گسترده ای علیه دخالت دولت در تغییر قانون انتخاباتی این کشور برگزار کرده اند و خواهان توقف فوری دخالت حکومت در قانون اساسی این کشور هستند.