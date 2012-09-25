تجمع اعتراضی مهندسان ناظر کشاورزی/ شکایت از معاون رئیس جمهور به کمیسیون اصل 90

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حدود 100 نفر از مهندسان ناظر تولیدات کشاورزی از سراسر کشور صبح امروز با تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی نسبت به توقف اجرای قانون استخدام ناظران تولیدات کشاورزی اعتراض کردند.

علیمحمدی نماینده تجمع کنندگان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: 200 مهندس ناظر از سراسر کشور به نمایندگی از 15 هزار مهندس ناظر برای پیگیری و تاکید بر اجرای قانون استخدام مهندسان ناظر به تهران آمدند.

وی گفت: مقدمات اولیه اجرای این قانون به طور کامل انجام شده است و تنها مشکل اجرای کامل آن عدم امضای آقای عزیزی معاونت توسعه و سرمایه نیروی انسانی است و همین معضل باعث شده قانون اجرا نشود. این در حالی است که آقای عزیزی کلیه استخدامات در بخش‌های مختلف را به تعویق انداخته و قانون استخدام مهندسان نیز شامل این تاخیر شده است در حالی که این قانون یک قانون مستقل و جداگانه است.

وی خاطرنشان کرد: نمایندگان مهندسان ناظر بخش کشاورزی مدت‌ها است که پیگیر این مشکل هستند و مهندسان ناظر برای سومین بار است که مقابل مجلس تجمع کرده‌ا‌ند.

علیمحمدی از تنظیم شکایت‌نامه‌ای از عزیزی به کمیسیون اصل 90 مجلس خبر داد.

به گزارش مهر قانون استخدام مهندسان ناظر تولیدات کشاورزی در سال 89 به تصویب مجلس رسید و اصلاحیه آن نیز اسفند ماه سال 90 در مجلس مصوب شد و در شورای نگهبان مورد تایید قرار گرفت اما پس از چند ماه از تصویب آن هنوز اجرایی نشده است.

قانون مذکور مجوز استخدام 10 هزار مهندس ناظر تولیدات کشاورزی در سراسر کشور را می‌دهد.