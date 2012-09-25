انتشار فیلم توهین به ساحت پیامبر(ص) نمادی از تقابل اسلام و کفر است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محی الدین حائری شیرازی شامگاه روز دوشنبه در اختتامیه جشنواره اخلاق و آداب رضوی در اراک افزود: انتشار فیلم توهین آمیز به پیامبر اکرم (ص) تقابل اسلام و کفر است البته اسلامی که ما از آن سخن می گوییم با اسلام کشتار و طالبان و بن لادن متفاوت است اسلامی که ما در موردش بحث می کنیم اسلامی است که مجهز به کلمه طیبه است و همچون درختی ریشه دار است.

وی استکبارگران و منش آن ها را در جهت ظلم خواند و ادامه داد: آمریکا، صهیونیست و باقی ایادی کفر چیزی جز کلمه خبیثه نیستند و همچون بوته هایی هستند که اساس و ریشه ندارند و توهین به پیامبر نیز از همان کلمات خبیثه شان است که منشأ آن بی اصلی و بی ریشگی آن ها و پیرو نداشتن حرف برای گفتن است.

وی گفت: آمریکای امروز به درد شوروی سابق که همان بی حرفی بود دچار است البته منظور از نداشتن حرف، نداشتن پایه و بنیان سخن است و برای همین محکوم به نابودی و زوال است.



آیت الله حائری شیرازی امامت و تشیع را گوهرهای گرانبها خواند و اظهار داشت: پس از سال ها از ظهور اسلام هنوز امامت و تشیع حرف برای گفتن دارد و به روز است.

نماینده مردم استان فارس در مجلس خبرگان با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در اجلاس سران غیرمتعهدها در تهران اظهار داشت: سخنان رهبر انقلاب نشان از داشتن حرف برای گفتن بود و سخنانش برای جهانیان دارای پیام بود. وی ادامه داد: سخنان ایشان اندیشه کل انسان ها و بشریت را در بر می گرفت و نشان از این داشت که اسلام در این پیچ تاریخی همچنان حرف برای گفتن دارد.

آیت الله حائری شیرازی با اشاره به کلمه طیبه اظهارداشت: خداوند در قرآن به کلمه طیبه و اصل ثابت اشاره کرده است که در اختیار مسلمانان است، این دو دارایی ها و سند ارزشی و مجوز رسمیت مسلمانان هستند.

وی خاطر نشان کرد: باید قدر قرآن و اندیشه قرآنی را دانست زیرا این معجزه الهی و تفکر حاکم بر آن موجب شده تا ما به سلاح کلمه طیبه مجهز باشیم و حرفی برای گفتن داشته باشیم.

وی ادامه داد: پژوهش و تحقیق در اسلام با این امر در اروپا متفاوت است و بهتر از روش های آن ها در تحقیقات میدانی استفاده نشود زیرا اگر مفید بود پاسخگوی نیازهای آن ها بود.



آیت الله حائری شیرازی اضافه کرد: با قاطعیت می توان گفت استخوان بندی تفکر و اندیشه در دست اروپا نیست زیرا کلمه طیبه و اصل ثابت در دسترس آن ها نیست.



وی مباحث علمی امام رضا(ع) وشناخت امامان و سیره آنان را امری مهم دانست و افزود: صحبت در خصوص آداب و اخلاق بزرگوارانی چون امام رضا (ع) نیاز به گستردگی و عمق تحقیقات دارد.