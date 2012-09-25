56 میلیارد ریال به مشاغل خانگی و کسب و کار خرد دیواندره اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سعدی نقشبندی شامگاه دوشنبه در دومین جلسه اعضای کارگروه تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان دیواندره اظهار داشت: با توجه به تخصیص 56 میلیارد ریال اعتبار مشاغل خانگی و کسب و کار خرد به این شهرستان تمام دستگاه های متولی باید به منظور جذب و به کارگیری مناسب آن تلاش لازم را انجام دهند.

وی اعلام کرد: تسهیل در تشکیل پرونده و گرفتن ضامن از متقاضیان و تسریع هرچه بیشتر روند حرکتی بانک ها در خصوص مجوز پرداخت از شعب سرپرستی خود و اقدام به پرداخت این تسهیلات به متقاضیان ضروری است.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیواندره نیز در این نشست، توزیع اعتبارات مشاغل خانگی را به تفکیک دستگاه های اجرایی برای اعضای کارگروه تشریح کرد و گفت: جدیت دستگاه های اجرایی و بانک های عامل در پرداخت این اعتبارات به متقاضیان لازم و در توسعه همه جانبه صنایع خانگی مثمر ثمر است.

جمیل فرجی در ادامه به ثبت 670 فرصت شغلی در سامانه رصد توسط دستگاه های اجرایی در شهرستان دیواندره از ابتدای سال تاکنون اشاره کرد و بیان کرد: تلاش دبیرخانه کارگروه تخصصی اشتغال دیواندره، تحقق کامل اشتغال تعهد شده سال جاری در این شهرستان است که امیدواریم با همکاری و تعامل همه دستگاه ها و بانک های عامل این مهم تحقق پیدا کند.

وی در پایان خواستار همکاری و تعامل بیشتر بانک های عامل شهرستان در راستای پرداخت به موقع تسهیلات به متقاضیان شد.