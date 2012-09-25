لزوم افزایش اقلام فرهنگی دفاع مقدس/ کار فرهنگی عزم ملی می طلبد

به گزارش خبرگزاری مهر، در سطح استان اردبیل هم متولیان در صدد برآمده اند تا با تولید آثار فرهنگی از جمله کتاب، نشریه، فیلم، تئاتر و اجرای برنامه های متنوع در نهادینه کردن فرهنگ دفاع مقدس تلاش کنند، اما به یقین تولید این آثار در مقایسه با نقش تاثیر گذار استان اردبیل در هشت سال دوران جنگ تحمیلی و تقدیم سه هزار و 400 شهید، 9هزار جانباز و 705 نفر آزاده بسیار ناچیز به نظر می رسد.

با وجود اینکه در این امر عوامل متعددی می تواند نقش داشته باشد که نبود کتابخانه تخصصی، مرکز تخصصی، پایگاه الکترونیکی تخصصی، نیروهای متخصص و زبده، کارشناس آگاه و در برخی موارد اهمیت ندادن به فعالان این عرصه از جمله موارد مهم است.

اقلام فرهنگی دفاع مقدس در اردبیل ناکافی است

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اردبیل در گفتگو با مهر تولید اقلام فرهنگی را در رشد و آگاهی جامعه بویژه نسل جوان ضروری دانست و گفت: این اقلام ارتباط نسل گذشته با نسل فعلی و نسلهای آتی را برقرار می کند و ثبت واقعیات دوران دفاع مقدس را باعث می شود.

میرودود سید شنوا با بیان اینکه در سالهای اخیر بیش از سه هزار مورد از آثار شهدا و ایثارگران در سطح استان جمع آوری شده است، عنوان کرد: تاکنون 36 عنوان کتاب، یادنامه، زندگینامه و خاطرات شهدا و ایثارگران و از هر کدام دو هزار نسخه، لوح فشرده با عنوان "قدسیان" ویژه شهدای روحانی استان و "فجرآفرینان" ویژه فرمانده شهید "داوریسری"، چندین برنامه تلویزیونی از جمله برنامه شش قسمتی با موضوع شهید "پاریاب" و چند عنوان نمایشنامه با موضوع دفاع مقدس در سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان تولید و اجرا شده است.

وی تولید و پخش برنامه تلویزیونی از جمله "فرهنگ ایثار" از سیمای مرکز اردبیل، برنامه رادیویی"ایثار نمونه لری" و "وصال عاشقلری" را از دیگر برنامه های فرهنگی تولید شده توسط سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان عنوان کرد.

سیدشنوا تصریح کرد: با هماهنگیهای انجام گرفته در مناسبتهای مختلف مسئولان سازمان بنیاد شهید، همچنین جانبازان، آزادگان و رزمندگان دوران دفاع مقدس در برنامه های زنده تلویزیونی و رادیویی حضور می یابند.

سیدشنوا چاپ تقویم ویژه سرداران و فرماندهان شهید استان با عنوان "سرداران فتح" را یک کار فرهنگی در راستای تبیین آرا و اندیشه های این شهیدان اعلام و بیان کرد: این تقویم سال گذشته به تعداد دو هزار نسخه تولید و در سطح استان و کشور پخش شد.

وی تولید اقلام فرهنگی در استان را ناکافی دانست و افزود: اگرچه ما با وضعیت آرمانی فاصله داریم اما کارهایی که توسط این سازمان انجام گرفته می تواند در حد مطلوب ارزیابی می شود چرا که این نهاد به عنوان یک نهاد خدماتی - فرهنگی نه تنها کار فرهنگی انجام می دهد بلکه به جامعه ایثارگری هم رسیدگی می کند.

سیدشنوا انجام کارهای فرهنگی مرتبط با دفاع مقدس را نیازمند بودجه کافی و تشویق و ترغیب نسل امروزی به فعالیت در این راستا دانست و تصریح کرد: بابد برای ترویج فرهنگ دفاع مقدس باید مجامع علمی از جمله نویسندگان، دانشجویان، متفکران و با هم فکری راههای نو و بدیع در این زمینه بیابند و با مدیریت خویش این کار را به ثمر برسانند.

تیراژ اقلام فرهنگی دفاع مقدس پایین است

در عین حال مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان اردبیل نیز در این خصوص با بیان اینکه انتشار کتاب و تولید فیلم از روشهای ترویج فرهنگ دفاع مقدس است، به خبرنگار مهر گفت: در حوزه تولیدات فرهنگی در 20 سال بعد از پایان جنگ تحمیلی بویژه در سالهای اخیر اقدامات قابل توجهی انجام گرفته است اما برای رسیدن به مرحله رضایت بخش فاصله زیادی وجود دارد.

ذکی الله خوشبخت استقبال از اقلام فرهنگی با موضوع دفاع مقدس را در سطح استان مطلوب اعلام کرد و متذکر شد: این استقبال نشان می دهد که جامعه ما بویژه نسل جوان استحقاق بیشتری برای دانستن از 8 سال دوران از جان گذشتگی دارند که امید می رود با همکاری و هماهنگی مسئولان این امر محقق شود.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان تلاشهای انجام گرفته در بهبود وضعیت محصولات فرهنگی حوزه دفاع مقدس را ستودنی خواند و تصریح کرد: با این وجود و با افزایش چشمگیر فعالیتها در سالهای اخیر، باز هم وضعیت رضایت بخش نیست و متولیان امر تلاش می کنند که حق مطلب را آن طوری که هست ادا کنند.

وی ورود دفاع مقدس به سیستم آموزش کشور، توجه ویژه دست اندکاران توزیع بودجه فرهنگی به حوزه دفاع مقدس، سوق دادن تولیدات هنری سازمانهای فرهنگی – هنری به این سمت، اختصاص صفحات ویژه در نشریات و مجلات به صورت مستمر، ایجاد یادمانهای دفاع مقدس در سطح جامعه را از جمله راهکارهایی دانست که می تواند به بعد فرهنگی دفاع مقدس سر و سامان دهد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس از تیراژ پایین محصولات فرهنگی دفاع مقدس انتقاد کرد و متذکر شد: اگرچه این اقلام به صورت عمومی توزیع می شود اما به دلیل تیراژ پایین همه علاقه مندان نمی توانند به آن دسترسی یابند.

کمبود اقلام فرهنگی مانع برگزاری کنگره شهدای اردبیل

در حالی که یکی از شرایط برگزاری کنگره سرداران و 3400 شهید استان اردبیل تولید کتاب و فیلمهایی با موضوع این شهیدان گرانقدر است، اما تاکنون به دلیل عدم تحقق این امر و برخی ناهماهنگیها بین متولیان امر، برگزاری آن دچار مشکل شده است.

دبیر کنگره شهدای استان نیز در این باره در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اقلام فرهنگی تولید شده بویژه در زمینه فیلم و کتاب مربوط به شهدا و ایثارگران استان اردبیل جوابگوی نیاز کنگره نیست.

سید هدایت علوی تصریح کرد: برای برگزاری کنگره شهدا بیش از 100 عنوان کتاب و چندین حلقه فیلم نیاز است که با تمامی تلاشهای انجام گرفته هنوز این امر تحقق نیافته است.

ضرورت ورود فرهنگ دفاع مقدس به زندگی

"دفاع مقدس"، "ایثار"، "شهادت"، "فداکاری"، "از جان گذشتگی" ارزشهایی هستند که وقتی خوب در آنها تامل می شود مشخص می شود که اینها مقوله های فرهنگی هستند و حفظ و صیانت و ترویج آن نیاز به انجام کارهای فرهنگی دارد.

این کار باید از بطن جامعه شروع و در میان مردم به اوج برسد، به همین خاطر در سالهای اخیر فعالیتهایی از جمله برگزاری سمینارها و همایشهایی تخصصی، برپایی نمایشگاه های تخصصی، اجرای طرح راهیان نور، تولید اقلام فرهنگی و... در این راستا صورت گرفته و اینکه این برنامه ها تا چه حد موثر بوده و چقدر اهداف مورد نظر را برآورده کرده بحث دیگری است.

در حال حاضر آنچه ضروری به نظر می رسد این است که باید فرهنگ سراسر متعالی دفاع مقدس وارد زندگی روزمره مردم شود تا حس مقاومت، ایثار، از خودگذشتگی در فرد فرد جامعه و زندگی روزمره افزایش پیدا کند.

اگر مدیران عرصه فرهنگ کشور بتوانند با کمک و هم اندیشی نخبگان و صاحب نظران و مشارکت موثر بازماندگان دفاع مقدس اعم از رزمندگان، جانبازان و آزادگان و همه ایثارگران به بازتعریف ارزشهای دفاع مقدس بپردازند و با استفاده از ابزار روز و به شکل جالب و جذاب و قابل استفاده برای همه اقشار جامعه به ویژه کودکان و نوجوانان نسبت به تولید اقلام فرهنگی تلاش کنند، حتما در جهت ارتقای فرهنگ سراسر معنویت دفاع مقدس گام های بزرگی برداشته خواهد شد.

در هر حال آن چه ضرورت روزگار ماست بهره برداری از این گنجینه الهی در جهت هدایت جامعه به سوی معیارهای فرهنگ اسلامی و ساختن نسل هایی پر از معنویت است.

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گزارش: صغری جوادی