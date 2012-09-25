مرکز مدیریت راه ‌های خراسان جنوبی راه اندازی شد

ابراهیم نصری در گفتگو با مهر، اظهارداشت: در راستای اجرای مرکز مدیریت راه های استان 10 محور شریانی و اصلی استان به دوربین تجهیز شدند.

وی اعتبار هزینه شده برای اجرای این پروژه را چهار میلیارد ریال اعلام کرد و بیان داشت: این مرکز هم اکنون آماده بهره برداری بوده و با حضور مقامات عالی وزرات به بهره برداری خواهد رسید.

به گفته وی این مرکز از یک ماه گذشته به صورت آزمایشی آغاز به کار کرده است.

نصری اضافه کرد: در این راستا سه دوربین در محور بیرجند تا نهبندان، سه دوربین در حدفاصل بیرجند تا خوسف و چهار دوربین در محور بیرجند تا قاین نصب شده است.

وی هدف از راه اندازی این مرکز و تجهیز محورهای استان به دوربین را کنترل ترافیک در جاده‌ ها و ثبت تخلفات ذکر کرد.

شش میلیارد ریال اعتبار برای تجهیز 10 محور استان نیاز است

نصری همچنین از تجهیز 10 محور دیگر به دوربین تا پایان سال مالی امسال خبر داد.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه ‌های خراسان جنوبی یادآور شد: برای تجهیز این محورها به دوربین به اعتباری بالغ بر شش میلیارد ریال نیاز است که تا پایان سال مالی جاری به بهره برداری خواهد رسید.