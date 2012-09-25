نمایشگاه توانمندیهای خوزستان در آستارا خان روسیه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم جلیلی شامگاه دوشنبه در کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان خوزستان با اشاره به پیگیریهای صورت گرفته برای برگزاری نمایشگاه توانمندیهای تولیدی و صنعتی خوزستان در آستاراخان روسیه اظهار کرد: در این راستا هیئتی از اتاق بازرگانی استان به آستاراخان اعزام و شرایط لازم برای برگزاری نمایشگاه بررسی شد.

وی با بیان اینکه مقرر شد این نمایشگاه از 11 تا 14 آذر ماه سال جاری برگزار شود، افزود: در این راستا کشور روسیه تمهیداتی برای تجار ایرانی و برگزاری نمایشگاه قائل شده است.

جلیلی با اشاره به اینکه فضایی با مساحت 600 متر مربع برای برپایی نمایشگاه در این استان در نظر گرفته شده، گفت: در این فضا 50 غرفه 12 متری راه اندازی می شود ضمن اینکه این فضا تا یک هزار و 500 متر مربع نیز قابل افزایش است.

وی تصریح کرد: این کشور هزینه های مترجم، نیروهای محافظتی و خدماتی،وسایل پذیرایی و برگزاری مراسم افتتاحیه و اختتامیه را عهده دار شده است.

مدیرکل نمایشگاههای بین المللی خوزستان با بیان اینکه این نمایشگاه به صورت یکسره از 9 صبح تا شش بعدازظهر به بازدیدکنندگان خدمات ارائه می دهد، افزود: تا هفته آینده باید لیست کالاهای قابل ارائه در نمایشگاه را به اتاق بازرگانی اعلام کنیم.

جلیلی همچنین از پیگیری برای برگزاری نمایشگاه توانمندیهای استان خوزستان در بصره خبر داد و گفت: در این استان نیز مقرر شده دو هزار متر مربع فضا برای برپایی نمایشگاه از 27 تا 30 دی ماه امسال اختصاص داده شود.

