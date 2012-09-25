واریز اعتبار مربوط به کمربندی شمالی ساری به حساب استان

محمد دامادی در گفتگو با خبرنگار مهر، از واریز سی و پنج میلیارد ریال از اعتبار 74 میلیارد ریالی پروژه کمربندی شمالی ساری خبر داد.

وی افزود: پیرو مذاکرات متعددی که پیش از این با وزیر راه و شهرسازی صورت گرفته بود و منجر به بازدید از پروژه کمربندی شمالی ساری شد، صبح دیروز جلسه را با حضور شهردار ساری و معاونان او با وزیر و رئیس شرکت توسعه ساخت کشور برگزار و مقرر شد نیمی از اعتبار پروژه مذکور بلافاصله تحقق یابد.

دامادی گفت: در پایان این جلسه چکی به مبلغ 35 میلیارد ریال صادر و دستور داده شد این مبلغ صبح امروز به حساب استان واریز شود.

بنا به گفته این عضو کمیسیون عمران، مبلغ مذکور صرف تملکات و پرداخت بدهی پیمانکار خواهد شد.

دامادی افزود: طبق مذاکرات صورت گرفته باقیمانده مبلغ با توجه به شرایط اقتصادی کشور تا پایان ماه جاری به حساب استان واریز خواهد شد تا دغدغه قدیمی مردم مرکز استان برطرف شود.

دامادی افزود:همه ما از میزان محرومیت گسترده ای که در مازندران وجود دارد مطلع بوده و انتظار مردم این است که نمایندگان آنان با هر تفکر سیاسی، عملگرا باشند و وعده هایی که می دهند را در حد شعارهای تبلیغاتی پایین نیاورند.

وی بیان داشت: امروز کشاورزی استان نیازمند تقویت جدی بوده مرکز استان از داشتن یک فرهنگسرا یا ساحل آبرومند محروم است.