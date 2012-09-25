به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست بسیج سازندگی سپاه جوادالائمه (ع) خراسان شمالی گفت: پایگاه مقاومت بسیج در خراسان شمالی به بهره برداری می ‌رسد.

دانیال نقویان افزود: از این تعداد پنج پایگاه در بجنورد، سه پایگاه در اسفراین، 28 پایگاه درشیروان، 14 پایگاه در مانه و سملقان، چهارپایگاه درگرمه، دو پایگاه در جاجرم و چهارپایگاه در فاروج افتتاح خواهد شد.

وی اظهار داشت: برای ساخت هر پایگاه اعتباری بالغ بر 100 میلیون ریال هزینه شده است.

عصرشعر و خاطره در شیروان برگزار شد

همزمان با هفته دفاع مقدس، عصر شعر و بیان خاطره در محل مجتمع فرهنگی و هنری غدیر شیروان برگزار شد.

برپایه این خبر در این آیین، فرمانده سپاه شیروان گفت: بسیج سپاه این شهرستان در هفته دفاع مقدس 194 برنامه اجرا می‌کند.

سرهنگ علی محمد محمدی به بیان واقعیاتی از هشت سال دوران دفاع مقدس پرداخت و گفت: دوران دفاع مقدس عظمت و یکپارچگی ملت ایران را به جهانیان ثابت کرد.

در ادامه این مراسم، یکی از جانبازان هشت سال دفاع مقدس به بیان خاطرات و شاعران نیز به قرائت اشعار خود پرداختند.

برگزاری جشنواره فیلم مقاومت در خراسان شمالی

مسئول بسیج هنرمندان سپاه جوادالائمه (ع) خراسان شمالی از اجرای جشنواره فیلم مقاومت در چند شهر استان خبر داد.

سرهنگ محمد حسن بهشتی گفت: همزمان با هفته بزرگداشت دفاع مقدس، جشنواره فیلم مقاومت در چهار شهر خراسان شمالی برگزار می‌شود.

وی افزود: این جشنواره که هم اکنون در شهر شیروان در حال برگزاری است و در سه شهر لوجلی، فاروج و شهرمرزی راز نیز اجرا خواهد شد.

وی اظهارداشت: در این جشنواره فیلم‌هایی با موضوعات جنگ و حماسه دفاع مقدس به روی پرده خواهد رفت.