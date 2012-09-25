نرخ جدید انواع ارز در مرکز مبادلات ارزی/ دلار مبادلاتی 2362 تومان

مینو کیانی راد در گفتگو با مهر با اعلام قیمت انواع ارز در اتاق مبادلات ارزی در روز جاری گفت: بر اساس نرخ گذاری امروز سه شنبه بانک مرکزی، قیمت هر دلار 23622 ریال ، یورو 30559 ریال ، درهم 6431 ریال ، لیر13147 ریال ، روبل 758 ریال، روپیه 4220 ریال ، یوآن 3748 ریال و ین 3040 ریال است.

به گزارش مهر، نرخ‌های اعلامی از سوی بانک مرکزی دو دصد زیر قیمت بازار از نگاه این بانک است. برهمین اساس، نرخ دلار در بازار آزاد از نگاه بانک مرکزی در روز سه شنبه حدود 2405 تومان است.

معاون ارزی بانک مرکزی که امروز صبح به منظور رسیدگی به وضعیت مرکز مبادلات ارزی در این مرکز حضور یافته بود، افزود: اولویت چهار و پنج هم از امروز می توانند از تسهیلات این مرکز استفاده کنند اما همچنان اولویت اصلی با گروه سه کالایی خواهد بود و سایر اولویت‌ها در صورت نبود متقاضی براولویت سه ارز دریافت می کنند.

نرخ هر دلار در اتاق مبادلات ارزی روز دوشنبه توسط بانک مرکزی 2 هزار و 404 تومان تعیین شد که این قیمت 2 درصد کمتر از نرخ بازار بود و بر این اساس، بانک مرکزی نرخ هر دلار در بازار آزاد را 2 هزار و 453 تومان در نظر گرفته بود.

قیمت دلار در بازار آزاد تهران صبح امروز سه شنبه 2550 تومان، یورو 3260 تومان، پوند 4090 و درهم 688 تومان گزارش شده است.

