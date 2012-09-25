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۴ مهر ۱۳۹۱، ۱۰:۴۵

فراخوان پوستر و لوگو جشنواره پنجم عکس زمان اعلام شد

فراخوان پوستر و لوگو جشنواره پنجم عکس زمان اعلام شد

اراک- خبرگزاری مهر: مسئول واحد هنرهای تصویری حوزه هنری استان مرکزی گفت: فراخوان طراحی پوستر و لوگو پنجمین جشنواره سراسری عکس زمان اعلام شده است و هنرمندان و گرافیست های کشور می توانند جهت ارسال ایده ها و آثار خود به دبیرخانه دائمی جشنواره اقدام کنند.

حمیدرضا مجیدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: جشنواره عکس زمان جشنواره ای علمی و پویا است که از جایگاه و اعتبار خوبی در بین عکاسان کشور برخوردار است.

وی افزود: با پایان یافتن دوره چهارم آن عملا دوره پنجم آن آغاز شده است و هم اکنون دبیرخانه جشنواره در حال آماده سازی برگزاری دوره بعدی است که در این راستا فراخوان پوستر و لوگو آن اعلام شده است.

مجیدی ادامه داد: در ابتکاری جدید در نظر داریم در طراحی پوستر و لوگو جشنواره ازاین پس از ایده و طرح های هنرمندان کشور بهره برده و پس از رسیدن آثار، برترین آن جهت این امر استفاده شود.

وی اضافه کرد: پوستر و لوگو جشنواره به نام طراح آن چاپ خواهد شد و در جشنواره از طراح آن تقدیر بعمل خواهد آمد.

مجیدی در پایان اظهار داشت: فراخوان رسمی جشنواره عکس زمان در اوایل سال 92 اعلام خواهد شد و جشنواره در موعد 15 تا 20 شهریور ماه 92 برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1704458

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