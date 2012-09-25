آمپولی از سلولهای بنیادی برای قلب های آسیب دیده

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ دانشمندان دانشگاه امپریال کالج لندن امیدوارند تجویز آمپولی از سلول های بنیادی به قربانیان سکته قلبی، به قلب آسیب دیده در ترمیم خودش کمک کند.

چنین اقدامی می تواند جان هزاران نفر را نجات داده و به بهبود کیفیت زندگی فرد منجر شود.

محققان قصد دارند از سلول های قلب خود بیمار برای این اقدام استفاده کنند ابتکاری که به اعتقاد آنها می تواند شانس درمان موفق را بالا ببرد.

این محققان در آستانه کسب تاییدیه آزمایش این آمپول بر روی بیماران هستند.

اگر آزمایش ها بر روی بیماران سکته قلبی با موفقیت انجام شود، این تزریق را می توان درست چند دقیقه پس از سکته قلبی و پیش از رسیدن بیمار به بیمارستان انجام داد.