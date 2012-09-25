به گزارش خبرنگار مهر، اولین جشنواره مسابقات ورزشهای سنتی قزوین دوشنبه شب با برگزاری مراسم اختتامیه و معرفی نفرات برتر در بوستان ملت به کار خود پایان داد.

سعید وزیری نژاد در این مراسم ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و دهه کرامت اظهارداشت: هدف از احیای بازی های بومی و محلی شهر و استان قزوین رجعت به گذشته و معرفی، آموزش و بازگویی سنتهای قدیمی مردم این سرزمین به نوجوانان و جوانان نسل امروز است.

وی تصریح کرد: مجموعه شورای شهر و شهرداری استان قصد دارند با احیاء این بازی ها که اولین جشنواره آن همزمان با هفته قزوین شکل گرفت و ددر 15 روز تداوم یافت نسل امروز و آینده را با گنجینه های بازمانده از گذشتگان آشنا کنند تا جامعه با تفاوتهای بازی های قدیم و جدید آشنا شده و آسیبهای اجتماعی و روانی بازی های امروزی که غرب به ما تحمیل کرده برای مردم تبیین شود.

این مسئول با تاکید بر اینکه بازی های قدیمی از تحرک و نشاط خاصی برخوردار بود و مهمتر از آن با هزینه ی کمی برای تمامی اقشار جامعه مورد استفاده قرار می گرفت گفت: فرزندان ما با انجام بازی های امروزی در فضای محدود آپارتمان، بدون تحرک و پویایی زندگی می کنند و این بازی های مخرب بر اعصاب و روان آنها تاثیرات منفی برجای خواهد گذاشت.

وزیری نژاد همچنین یکی از برنامه های مهم سازمان متبوع خود را آموزش و رواج بازی های بومی و محلی در قالب نرم افزار، کتاب و دیگر ابزار های تبلیغاتی در بین خانواده ها عنوان کرد.

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی سپس به اولین جشنواره بازی های بومی و محلی اشاره و بیان کرد: این جشنواره که با اجرای بازی های بومی و محلی از سوی گروه فجر در بوستانهای قزوین و به ویژه بوستان ملت به اجرا درآمد توانست فرهنگ اجرای بازی های قدیمی را برای مردم کشورمان زنده کند در همین راستا معرفی بازی های قدیمی در شبکه دو سیما نیز به انجام رسید.

این مسئول افزود: گروه فجر که مسئولیت احیای بازی های بومی و محلی را بر عهده دارد در طول برگزاری جشنواره روز قزوین تا اجرای مراسم اختتامیه اولین دوره از مسابقات بومی و محلی نسبت به شناسایی استعدادها ،تشکیل تیم های ورزشی و آموزشهای مربوطه به آنها و برگزاری مسابقات مختلف اقدام کرده است.

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی با تاکید بر اینکه رواج درست بازی های بومی و محلی با ورود پیشکسوتان این عرصه به صحنه بیشتر از قبل فراهم می شود یادآور شد: با احیای این بازی ها بخشی از تمدن چندین هزار ساله شهرمان به مردم کشور و جهان معرفی شده و زمینه رشد و توسعه زادگاهمان که در 450 سال قبل به مدت 50 سال پایتخت ایران بوده فراهم می شود.

وی بر استفاده از توان فکری نخبگان و مردم شهر و مجموعه مدیریت شهری برای تصمیم گیری و ترسیم چشم انداز موفق قزوین تاکید کرد.

در پایان مراسم از سه تیم برتر اولین جشنواره مسابقات ورزشهای سنتی تقدیر شد.