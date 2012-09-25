"آقا لیلا " روایتی شیرین از دفاع مقدس/نامی برای نشان دادن لایه های پنهان جنگ

به گزارش خبرنگار مهر، چندی است نمایش " آقا لیلا " کاری از گروه "کاتارسیس" در فرهنگسرای آئینه اراک بر روی صحنه می رود نمایشی که پس از عملی نشدن قول های مسئولین مبنی بر ساخت سالن بلک باکس همچنان در شرایط نامناسب به روی صحنه می رود، اما تلاش دارد سخن و پیام خود را به مخاطب برساند.

" آقا لیلا " حکایتی است از مهاجرت خانواده های جنوبی که به صورتی شیرین و رسا خاطرات آن دوران را که با دو فرهنگ سنتی کشورمان در زمان جنگ با یکدیگر مسالمت نزدیکی پیدا کردند به تصویر کشیده است.

جنگ و دوران دفاع مقدس در استان مرکزی به خصوص اراک، خاطره دیگری به جز دفاع، حضور جوانان در جبهه ها، خدمات فنی و مهندسی کارخانه ها و موشک باران به همراه دارد، و آن خاطره ای است به نام " جنگ زده ها ".

مردم استان مرکزی خاطره های زیادی از همزیستی چندین ساله با خانواده هایی که از خانه و کاشانه خویش به دلیل جنگ 8 ساله ای که به ایران تحمیل شد دارند و هنوز بعد از سه دهه پایان جنگ، برخی از این خانواده ها در شهرهای چون اراک مانده و زندگی نوپای خویش را می گذرانند.

زنده شدن خاطره جنگ زده ها

خاطره جنگ زده ها و خانواده های بی آشیانی که به هموطنان خود در شهرهای دیگر پیوستند، بعد از سه دهه دستمایه یک گروه هنری در اراک قرار گرفت.

حالا صدای سنج و دمام و کل های زنان به هنگام مرگ عزیزانشان، از سالن پروفسور حسابی فرهنگسرای آئینه تداعی کننده روزهای جنگ هشت ساله ای است که دنیای ظلم بر ملت ایران روا داشت، روزهایی که " آقا لیلا " ها جنگیدن و نجات ناموس و سرزمین، خانواده آنها را به مهاجرت واداشت.

جنگ تحمیلی پدیدآور حماسه های بی بدیل

سعید زارع سرپرست گروه تئاتر کاتارسیس و طراح و دراماتورژ نمایش آقا لیلا در خصوص این کار گفت: گروه کاتارسیس فرزند زمان و معاصر بودن را در انجام کارهایش سر لوحه قرار داده است و بدنبال بیان رسا از مشکلات و دغدغه های جامعه است که آقا لیلا نیز تلاشی در این راستا است.

وی با اشاره به اینکه جنگ تحمیلی دفاع مقدس را بین ملت رقم زد و حماسه های بی بدیلی آفریده شد، افزود: با این حال این جنگ ناخواسته تبعاتی را برای خانواده ها داشت و تلاش این گروه نشان دادن بخشی از مشکلاتی است که خانواده ها به دلیل جنگی که استکباربه ما تحمیل کرد با آن دست به گریبان بودند.



زارع با اشاره به اینکه آقا لیلا زندگی خانواده جنگ زده ای در اراک است، اظهار داشت: این نمایش داستان خانواده ای است که پس از کشته شدن مادر در بمباران هوایی به اراک مهاجرت کرده اند و هنوز پس از سال ها جنگ بر زندگی آنها تاثیر می گذارد.

اهمیت کار در حوزه جنگ



وی در مورد اهمیت کار در حوزه جنگ گفت: نگاه کلی در این کار نفی جنگ افروزی در هر نقطه ای است.

زارع در ادامه خواستار حمایت از گروههای نمایشی برای ادامه کار و حیات هنری شد.

باید به تاریخ خود بپردازیم



حسام الدین لک کارگردان نمایش آقا لیلا نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که چه شد به سراغ موضوع جنگ و دفاع مقدس رفتید گفت: ما با دفاع مقدس زندگی کرده و بزرگ شدیم و اکنون به عنوان هنرمند وظیفه داریم به این موضوع که بخشی از تاریخ ماست بپردازیم.

وی با اشاره به اینکه، آقا لیلا زندگی خانواده ای جنوبی در اراک است که دغدغه هایی پس از سال ها اتمام جنگ دارند، در مورد علت نامگذاری آقالیلا گفت: در جنوب کشور مرسوم است افراد را به اسم فرزند ارشدشان می خوانند مثلا اگر فرزند بزرگ خانواده ای لیلا باشد پدر خانواده را آقا لیلا و مادر خانواده را نیز نه نه لیلا می خوانند و نام این نمایش نیز از همین رسم گرفته شده است.



نامی برای لایه های پنهان نمایش

لک با اشاره به اینکه نام نمایش درلایه های دیگر خود اشاره بر مسائل دیگری دارد، اظهار داشت: هر سه مرد نمایش به واسطه رابطه ی فامیلی که با لیلا تنها زن نمایش دارند قصد آقایی بر او را دارند.



وی ادامه داد: پدر خانواده به واسطه رابطه نسبی، اسماعیل به واسطه رابطه برادری و سهیل به واسطه رابطه زناشویی که این باعث ایجاد چالش های روحی و روانی برای لیلا دختر خانواده می شود.



لک در ادامه بر طرح وضعیت معیشتی بحرانی برخی از اقشار جامعه در این نمایش تاکید و افزود: آقا لیلا مرد این خانواده نیز در آستانه اخراج شدن و از دست دادن شغلش است و این نگرانی بر کل داستان سایه افکنده است.

فرصت برای دیدن نمایش

این نمایش امروز هم ساعت 19 در سالن پروفسور حسابی فرهنگسرای آئینه اراک به روی صحنه می رود.



مهرداد کوروش نیا نویسنده، سعید زارع طراح و دراماتورژ، فروزان عسگری، محمد کارگر، امین آبکار و حسام الدین لک عوامل و بازیگران این نمایش هستند.