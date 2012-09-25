تأمین منابع انسانی مبتکر و خلاق در سرلوحه کار مدرسه و دانشگاه قرار گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین حسینی پور در مراسم تجلیل از دانش آموزان در کانون امام علی (ع) اراک ضمن محکوم نمودن اسرائیل و دولت آمریکا در راستای توهین به ساحت پیام اکرم (ص) افزود: مدرسه و دانشگاه همیشه در نوآوری و ایجاد زمینه برای خلاقیت پاپیش گذاشته و تأمین منابع انسانی مبتکر و خلاق، کار اصلی این دو مجموعه می باشد.

وی خاطر نشان کرد: همسو با فرمایشات مقام معظم رهبری ایفای نقش دانش آموزان در نهضت علمی و تشویق به نوآوری و تولید علم همواره مورد تأکید بوده و تحقق این ایده، مستلزم شناسایی و ساماندهی استعدادهای خلاق و ایده پرداز مبتکر و اندیشمند است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان مرکزی نیز در این مراسم ضمن خیر مقدم گویی و ارائه گزارش از دستاوردهای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ، برگزاری اینگونه مراسمات را در راستای تقویت روحیه و انگیزه دانش آموزان و خانواده های آنان مهم ارزیابی نمود و گفت: بدون شک تقدیر از دانش اموزان مستعد علمی در قالب تجلیل از دانش آموزان می تواند گام بزرگی در عرصه خود باوری و ایجاد انگیزه و اعتماد به نفس این عزیزان داشته باشد.پ

مهندس محمدرضا رضافرح با اشاره به حادثه تأسف بار اخیر در راستای توهین به ساحت مقدس پیامبر اعظم (ص) افزود: بدون شک موفقیت این دانش آموزان در سایه الطاف خداوندی و توجه خانواده های آنان بوده است.

در این مــراسم ضمن قدردانی از 50 دانش آموز ممتاز ، به فعالان در امر نماز و همچنین فرزندان همکار که به سن تکلیف رسیده اند نیز هدایایی به رسم یادبود اهداء گردید.

تجلیل از افتخار آفرینان پارالمپیک

مدیر کل بهزیستی استان مرکزی با حضور در منزل بهمن انصاری ، دارنده مدال برنز فوتبال 7 نفره مسابقات پارالمپیک 2012 لندن از ایشان و خانواده گرامیشان تجلیل کرد.

رضا ربیعی در این دیدار، افتخار آفرینی بهمن انصاری را تبریک گفته و برای همه ورزشکاران معلول استان آرزوی پیروزی و سلامتی کرد.

وی اظهار داشت: ورزشکاران معلول با توجه به محدودیت ها و مشکلات جسمانی که داشتند با توکل به خدای متعال و اعتماد به نفس بالا ، همتی بلند و عزمی را سخ توانستند نتیجه ای این چنین شگرف را رقم بزنند واذعان داشت نظام جمهوری اسلامی و جامعه هدف بهزیستی به شما غیور مردان وافتخار آفریننانی که پرچم مقدس این کشور را به اهتزاز در آورده اید افتخار می کند.

شناسایی 19 انشعاب غیرمجاز



از ابتدای سال جاری تا کنون 19 فقره انشعاب غیر مجاز آب توسط امور آب وفاضلاب خنداب شناسایی وبه مجاز تبدیل گردید.



مدیر امور آب وفاضلاب شهر خنداب هدف از اجرای این طرح را مدیریت وکاهش هدر رفت آب بیان کرد وافزود: پیش بینی می شود تا پایان سال 91 نزدیک به 40 فقره انشعاب غیر مجاز دیگر در شهر خنداب شناسایی ومجاز گردد.



عباس نظری همچنین از نصب سه دستگاه کنتور الکترو مغناطیسی بر روی خروجی مخزن وتاسیسات چاه های آب خنداب در راستای مدیریت مصرف آب خبر داد .



مدیر امور آب و فاضلاب خنداب از جمله فعالیت های این امور طی سال جاری را؛ واگذاری 52 فقره انشعاب آب به مشترکین، اصلاح وتوسعه یکهزار و 190 متر شبکه توزیع آب ، اصلاح 39 فقره انشعابات فرسوده آب وشتسشوی هفت هزار و 150 متر شبکه توزیع آب عنوان کرد.