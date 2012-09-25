مهدی حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد صعود تیم نوجوانان ایران به مرحله بعدی رقابت‌های قهرمانی نوجوانان آسیا ضمن بیان مطلب فوق گفت: خوشبختانه با تلاش کادر فنی و بازیکنان توانستیم با دو پیروزی متوالی صعودمان به مرحله بعدی مسابقات را قطعی کنیم.

وی در مورد گل خوردن زود هنگام تیم نوجوانان در این دو بازی اظهار داشت: در فوتبال باید منطقی بود. معتقدم گل خوردن در دقیقه 3 و 90 با همدیگر فرقی ندارد زیرا وقتی داور سوت بازی را به صدا در می‌آورد، بازیکن باید آمادگی گل زدن و گل خوردن را داشته باشد. همچنین برای جبران گل خورده و حفظ گل زده تلاش مضاعفی را انجام دهد.

مربی دروازه‌بان‌های تیم نوجوانان افزود:‌ در رده نوجوانان شرایط خاص‌تر است زیرا وقتی تیمی در دقایق ابتدایی بازی نخست گل می‌خورد، تفکر بازیکنان اینگونه خواهد بود که این مساله در بازی‌ بعدی تکرار نشود و همین تاثیر منفی در عملکردشان می‌گذارد. ما در تلاشیم بازیکنان را از لحاظ روحی و روانی ریکاوری کنیم تا در بازی‌های بعدی این اتفاق رخ ندهد.

با توجه به صعود قطعی عراق و استرالیا، وی در مورد اینکه دوست دارد ایران در مرحله حذفی مسابقات با چه تیمی روبرو شود، تاکید کرد: تیمی که می‌خواهد به جام جهانی برود، باید بدون توجه به نام حریفان، برابر هر تیمی پیروز شود اما از لحاظ فنی و روحی - روانی بهتر است با استرالیا بازی کنیم زیرا تفکر بازیکنان ایرانی اینگونه است که تیم‌های مطرح را برده و کارهای بزرگ انجام دهند.

حیدری در مورد استفاده از دو دروازه‌بان در دیدارهای ایران در مرحله گروهی این رقابت‌های خاطرنشان کرد: در سال‌هایی که در رده‌های مختلف ملی کار کردم، این تجربه را بدست آوردم که دو بازی ایران در چنین مسابقاتی حیاتی است. نخست، بازی اول و دومین دیدار مسابقه پلی‌آف است که من با تجربه‌ترین دروازه‌بانم را برای این دو بازی انتخاب می‌کنم. در سایر دیدارها هم از آماده‌ترین دروازه‌بانم بهره می‌برم.

وی اضافه کرد: به همین دلیل در بازی نخست، سیدسجاد سید که با تجربه‌ترین دروازه‌بان تیم است را به میدان فرستادم و در بازی دوم از آماده‌ترین دروازه‌‍بانم یعنی دانیال کاظم‌نیا استفاده کردم. ضمن اینکه اصلاً اعتقادی به استفاده از یک دروازه‌بان ندارم زیرا سه د‌روازه‌‎بانی که برای چنین مسابقاتی انتخاب می‌شوند، باید شرایط و توانایی بازی‌های مهم ملی را داشته باشند.

مربی دروازه‌بان‌های تیم فوتبال نوجوانان با اشاره به اینکه هر سه دروازه‌‎بان این تیم آمادگی لازم را دارند به عنوان دروازه‌بان اول به میدان بروند، افزود: نباید تیم‌های ملی تنها متکی به یک دروازه‌بان باشند و در همه دیدارها از او استفاده کند. می‌بایست به سایر دروازه‌بان‌ها هم فرصت داد تا خودشان را نشان داده و در کنار آن دروازه‌بان اصلی استراحت و ریکاوری خوبی داشته باشد.

وی صحبت‌هایش را اینگونه ادامه داد: باید در تیم‌های ملی خصوصاً رده‌های پایین پرورش دروازه‌بان را مد نظر بگیریم تا در سال‌های آینده از نظر داشتن دروازه‌بان آماده به مشکل نخورده و در روزی که دروازه‌بان اصلی تیم مصدوم یا محروم بود، به چه کنم چه کنم نیفتاده و به این فکر نکنیم دروازه‌بان همیشه ذخیره می‌تواند به ما کمک کند یا نه.

حیدری بر رقابت سالم بین دروازه‌بان‌های تیم نوجوانان تاکید کرد و اظهار داشت: سعی می‌کنم به تمام دروازه‌بان‌ها فرصت دهم تا در آینده به چهره‌های موفقی تبدیل شوند. در دوره‌های گذشته شاهد بودید هر سه دروازه بان ما بازی کردند و امروز همه آنها در تیم‌های لیگ برتری حضور دارند. اگر به صورت مساوی به آنها بازی نمی‌رسید شاید یکی لیگ برتر بازی می‌کرد و دو دروازه‌بان دیگر در دسته‌های پایین‌تر حضور داشتند .

وی در ادامه با گله‌مندی از حضور نیافتن تماشاگران در ورزشگاه و خصوصاً پخش نشدن این بازی‌ها از صدا و سیما تاکید کرد: خانواده بازیکنان از اصفهان به تهران آمده و در حالی که خانم‌های کشورهای دیگر به ورزشگاه می‌روند، آنها فرصت حضور در ورزشگاه را به دست نمی‌آورند. در این شرایط آنها با ما تماس گرفته و می‌گویند می‌خواهیم ثمره زحمات خود روی فرزندان‌مان را ببینیم اما نه تنها ما را به ورزشگاه راه نمی‌دهند بلکه بازی‌ها را از تلویزیون هم پخش نمی‌‌کنند.

مربی دروازه‌بان‌های تیم نوجوانان با اشاره به اینکه خانواده‌های بازیکنان ماهواره ندارند که این بازی را از شبکه‌های بین‌المللی ببینند، تصریح کرد: این خیلی بد است در ایران سه شبکه 3، ورزش و جام جم مسابقات مختلف را پخش می‌کنند ولی این جام معتبر را پخش نمی‌کنند، درحالیکه 5 سال پیش دور مقدماتی این جام در تهران انجام شد و همه بازی‌های ما را پخش کردند.

حیدری در پایان گفت: امروز یکی از مهمترین تورنمنت‌های ورزشی بعد از انقلاب با حضور 15 تیم خارجی در تهران برگزار می‌شود اما به چه دلیل بازی‌ها را پخش نمی‌کنند، برای‌مان جای سوال دارد. من هم با نظر آقای دوستی‌مهر موافقم که اگر قرار است بازی‌ها پخش نشود، دیدار پلی‌آفمان نیز پخش نشود زیرا ما در گذشته تجربه تلخ پخش نشدن بازی‌های مقدماتی و تاثیر منفی تنها پخش دیدار پلی‌آف و ضربه خوردن تیم نوجوانان را داشتیم و نمی‌خواهیم دوباره این مسئله تکرار شود.

تیم فوتبال نوجوانان کشورمان با دو پیروزی متوالی 3 بر یک برابر لائوس و 4 بر یک مقابل یمن جواز حضور در مرحله حذفی (یک‌چهارم نهایی) مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا 2012 - ایران را کسب کرد.