مرفاوی همه فاکتورهای سرمربیگری صبا را دارد/ بهروان اشتباهش را قبول کند

مجتبی رمضان‌بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص انتخاب صمد مرفاوی به عنوان سرمربی این باشگاه تصریح کرد: دوشنبه شب جلسه هیات مدیره برگزار شد و در نهایت اعضا روی صمد مرفاوی به توافق رسیدند. بعد از جدایی گل‌محمدی فقط با مرفاوی صحبت کرده بودیم و او از امروز کارش را با تیم شروع می‌کند.

وی درباره مذاکره این باشگاه با حمید استیلی خاطرنشان کرد: گل‌محمدی قبل از جدایی با استیلی تماس گرفت و او را به ما پیشنهاد داد. بعد از آن من هم با استیلی در حد 2 دقیقه صحبت کردم و قرار شد که پس از آن مجددا با ما تماس بگیرد که این اتفاق رخ نداد.

مدیرعامل باشگاه صبای قم با بیان اینکه مرفاوی تمام آیتم‌های مورد نظر این باشگاه را برای سرمربیگری تیم فوتبال دارد، افزود: مرفاوی مربی توانمندی است که می‌تواند موفقیت‌های صبا را ادامه دهد. در مورد دستیاران او هم باید بگویم که اختیار را به خودش داده‌ایم تا در این زمینه تصمیم‌گیری کند.

رمضان‌بیگی تاکید کرد: در هر صورت شک نکنید صبا یکی از کاندیداهای قهرمانی است، البته متاسفانه مسائل و حواشی مانند اشتباهات داوری به شدت به ضرر ما بود. داوران در چند مسابقه برای ما پنالتی نگرفتند و همین اشتباهات ما را عذاب می‌دهد.

بهروان در مصاحبه‌ای اعلام کرد اگر باشگاه صبا مقابل نفت پیروز می‌شد، آیا آن را به ما تقدیم می‌کرد. وی در خصوص این اظهار نظر گفت: تحت هر شرایطی و بدون در نظر گرفتن نتیجه مسابقه، سازمان لیگ بازنده واقعی این بازی بود. بهتر است بهروان به جای این بحث‌ها قبول کند، اشتباه کرده است.

گفته می‌شود محمد رویانیان قول داده است با حضور گل محمدی در تیم صبا، وی به این باشگاه کمک مالی می‌کند. مدیرعامل باشگاه صبای قم در مورد صحت داشتن این مسئله گفت: رویانیان به من گفت"صبا را تیم خود و قم را هم شهر خویش می‌دانم و هرکاری بتوانم برای موفقیت شما انجام می‌دهم" اما هیچ صحبتی از کمک مالی نشد و ما هم توقعی از رویانیان نداریم ولی اگر ایشان کمکی هم انجام دهند به تیم خود و شهر خود کرده‌اند.

با تصمیم هیات مدیره باشگاه صبای قم، صمد مرفاوی سرمربی پیشین تیم‌های استقلال و مس کرمان به عنوان جانشین یحیی گل‌محمدی و سرمربی جدید تیم فوتبال صبای قم انتخاب شد.