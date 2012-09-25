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۴ مهر ۱۳۹۱، ۱۱:۱۱

همایش دانش آموختگی فارغ التحصیلان MBA ماهان برگزار شد

فارغ التحصیلان MBA ماهان که رتبه های برتر کنکور دکتری و کارشناسی ارشد سال ۹۱ را کسب کرده بودند، تقدیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در همایشی با حضور اساتید، چهره های ماندگار علمی، افتخار آفرینان المپیک و پارالمپیک برگزار شد، از  فارغ التحصیلان MBA ماهان که رتبه های برتر کنکور دکتری و کارشناسی ارشد سال ۹۱ را کسب کرده بودند، تقدیر شد.
در این همایش که با هدف فراهم کردن بسترهای تغییر نگرش مدیران و فارغ التحصیلان در عرصه مدیریت کشور برگزار شد، به تعدادی از افتخار آفرینان المپیک و پارالمپیک کشورمان از جمله روح الله رستمی دارنده مدال نقره وزنه برداری پاراالمپیک و نادر مرادی دارنده مدال طلای وزنه برداری پاراالمپیک و دارندگان مدال نقره المپیک احسان حدادی و صادق گودرزی و محمد باقری معتمد علاوه بر جوایز خاص، مدرک MBA Sport ارائه شد.
این اقدام برای این بوده است تا فراموش نشود که آینده ورزش کشورمان محتاج استفاده از تجربه و دانش مدیریتی این قهرمانان فعلی و مدیران و مربیان آینده است.

در این مراسم بنیانگذاران علم مدیریت همچون پروفسور حیدری پدرعلم اصول و فنون مذاکره ، دکتر عبدالحمید ابراهیمی پدر علم بازاریابی ایران، مهندس ایرج حسابی رییس بنیاد پرفسور حسابی و همچنین مهندس هادی سیاری و مجید سیاری  از بنیانگذاران این موسسه حضور داشتند.
کد مطلب 1704475

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