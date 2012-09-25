فوتبال کردستان نیازمند تحول/ تلاش برای جذب کمک های بخش خصوصی

به گزارش خبرنگار مهر، بهنام نظری شامگاه دوشنبه در جریان دیدار اعضای هیئت فوتبال کردستان با مدیرکل ورزش و جوانان استان اظهار داشت: فوتبال استان کردستان نیازمند ایجاد یک تحول برای عبور از شرایط فعلی است و برای رسیدن به این مهم باید یک کار مشترک و جمعی اجرایی شود.

وی با اشاره به اقدامات و تلاش های هیئت فوتبال کردستان طی سه سال اخیر در راستای توسعه و تحول این رشته ورزشی در استان بیان کرد: خوشبختانه طی سه سال اخیر اقدامات خوبی در عرصه فوتبال کردستان عملیاتی شده است ولی برای رسیدن به نتیجه مطلوب باید تلاش بیشتری صورت گیرد.

رئیس هیئت فوتبال استان کردستان ادامه داد: با توجه به اقدامات صورت گرفته هم اکنون جو آرام و دوستانه ای در هیئت فوتبال استان کردستان شکل گرفته است و به همین دلیل می توان با استفاده مناسب از این شرایط و همچنین برنامه ریزی بهتر اقدامات خوبی را برای توسعه و تقویت فوتبال در کردستان عملیاتی کرد.

وی با اشاره به نیاز اصلی فوتبال کردستان در حوزه مالی و لزوم جذب کمک های بخش خصوصی افزود: متاسفانه به دلیل ضعف در زیرساخت ها از سال های گذشته تاکنون، میزان حمایت های بخش خصوصی از فوتبال کردستان بسیار ناچیز است، در حالی که در سایر استان ها این مهم به بهترین شکل ممکن وجود دارد و باید برای جبران این کمبود و ضعف در کردستان برنامه ریزی بهتری را در دستور کار قرار داد.

نظری بر لزوم برنامه ریزی و همکاری بیشتر اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان برای تشویق بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در فوتبال گفت: باید مشوق های لازم را در این بخش مشخص و فراهم کرد تا بر اساس آنها بتوانیم برای رسیدن به نتیجه بهتر تلاش و برنامه ریزی داشته باشیم.

وی با تاکید بر اینکه هم اکنون رقابت های مختلف فوتبال در رده های سنی در استان کردستان به بهترین شکل ممکن برگزار می شود، عنوان کرد: فوتبال رشته اول و ویتزین ورزش در کشور و کردستان به شمار می رود و به همین دلیل انتظار می رود که اداره کل ورزش و جوانان در این بخش ما را کمک کند.

رئیس هیئت فوتبال کردستان در پایان سخنان خود با اشاره به ظرفیت های این استان در فوتسال اظهار داشت: سرمایه گذاری در رشته فوتسال در کردستان بسیار به صرفه است چرا که هم هزینه کمتری نیاز دارد و هم اینکه ورزشکاران بسیار خوبی در این رشته ورزشی در استان حضور دارند.

در این دیدار که اعضای هیئت فوتبال کردستان و مسئولان کمیته های مختلف حضور داشتند، مدیرکل ورزش و جوانان کردستان نیز توضیحاتی در خصوص اهمیت و جایگاه فوتبال و برنامه های این اداره کل برای حمایت از ورزش را ارائه کرد.