کمپین جلوگیری از انتشار محتوای توهین آمیز به مقدسات اسلام تشکیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدسلیم غفوری در نشست مشترک جوانان شیعه، سنی و مسیحی ایرانی که در دفتر مرکزی اتحادیه بین المللی امت واحده برگزار شد با اشاره به اینکه اساسا پس از انقلاب اسلامی احساس خطر جبهه استکبار از نگاه اسلامی به شدت افزایش یافته گفت: این اهانت(توهین به پیامبر) مساله جدیدی نیست و سوابقی مانند کتاب آیات شیطانی سلمان رشدی، کاریکاتورهای نشریات دانمارکی، فیلم فتنه و ... در کارنامه سیاه غرب در توهین به مقدسات اسلامی به چشم می خورد.

وی با اشاره به اینکه کلیپ منتشر شده از لحاظ هنری در پایین ترین سطح ممکن و به شدت آماتوری است افزود: اواخر ماه ژوئن این فیلم در یک اکران خصوصی در یکی از سینماهای هالیوود به نمایش گذاشته شده و یکم جولای کلیپ 14 دقیقه ای از آن در یوتیوب منتشرشده است. از این تاریخ تا 8 سپتامبر مطلقا شاهد واکنش خاصی نیستیم و مشخص نیست چطور درست قبل از سالگرد یازدهم سپتامبر ترجمه عربی آن از طریق شبکه ماهواره ای ناس پخش شده و به سرعت در فضای مجازی نیز به اشتراک گذاشته شد.

دبیر اتحادیه بین المللی امت واحده با اشاره به مشکوک بودن قتل سفیر آمریکا آن هم در روز یازدهم سپتامبر خاطرنشان کرد: گزارشات متعددی وجود دارد که حکایت از مشکوک بودن این قتل می کند و هدف غرب نشان دادن چهره منفی و خشن از اسلام به افکار عمومی است چرا که روند رشد اسلام و جریان های اسلام گرا دائما در حال صعود است.

غفوری همچنین به سوءاستفاده کارگردان این فیلم از بازیگران نیز اشاره کرده و گفت: اساسا سناریوی فیلم چیز دیگری بوده و ربطی به تاریخ اسلام ندارد و کاراکتری که بعدا به شخصیت پیامبر تغییر پیدا کرده نامش "مستر جورج" یا "ارباب جورج" است و داستان فیلم مربوط به مصر باستان است اما کارگردان فیلم در اقدامی غیرحرفه ای و غیراخلاقی اقدام به تغییر کلی داستان فیلمنامه و صداگذاری روی شخصیت ها نموده است و برخی بازیگران نیز به این موضوع تصریح کرده اند.

وی پروژه خشن و غیرعقلانی نشان دادن چهره اسلام را سناریویی ادامه دار دانست که در آینده نیز تکه های دیگری از این پازل تکمیل خواهد شد.

غفوری در ادامه به محکوم بودن توهین به مقدسات تمامی مذاهب و ادیان اشاره کرد و گفت: برای مومنین تفاوتی نمی کند که به مقدسات کدام یک از ادیان اهانت بشود چرا که تمامی آنها پیامبران الهی هستند و از نظر ما توهین چه نسبت به حضرت عیسی باشد چه نسبت به پیامبر چه نسبت به سایر مقدسات محکوم است.

مسئول اجرایی کاروان جهانی الی بیت المقدس در ایران همچنین ضرورت مضاعف حفظ وحدت اسلامی در شرایط خطیر جهان اسلام را یادآور شد و افزود: در شرایط حاضر تنها راهکاری که می تواند ما را از این وضعیت خارج کند همبستگی پیروان و رهبران تمام ادیان و مذاهب در مقابل دشمنان ادیان است و باید برای اقدام مشترک چاره اندیشی شود.

وی به پیشنهادات اجرایی اتحادیه بین المللی امت واحده در این زمینه اشاره کرد و گفت: کمپین جلوگیری از انتشار محتوای توهین آمیز به مقدسات مذاهب اسلامی از سوی تشکل های مردم نهاد ایران در مراحل نهایی شکل گیری است و به زودی رسانه ای می شود.

به گفته وی،همچنین کمپین گروه های مردمی برای ارائه طرح حقوقی جرم دانستن توهین به مقدسات ادیان الهی از سوی سازمان های بین المللی نیز در دست تهیه است چرا که اگر واقعا این سازمان ها دغدغه صلح و امنیت جهانی را دارند باید از جریحه دارشدن احساسات مومنین به ادیان الهی و به خطر افتادن جان انسان های مختلف جلوگیری کنند.