فشارهای اقتصادی علیه ایران برای تاثیر گذاری بر انتخابات سال آینده است

به گزارش خبرنگار مهر، امین منظمی دوشنبه شب در نشست بصیرتی، سیاسی خواهران بسیجی شهرستان البرز که با هدف بصیرت‌ افزایی بسیجیان در زمینه جنگ نرم و رسانه در کانون شهید مطهری شهر الوند برگزار شد، با اشاره به آیاتی از قرآن کریم اظهارداشت: قوم یهود با کشتار بی‌ شمار پیامبران و صفاتی همچون ربا و خباثت، در قرآن به‌ عنوان دشمن ‌ترین قوم مسلمانان ذکر شده است.

وی با اشاره به اهانت اخیر به پیامبر اسلام (ص) عنوان کرد: افزایش بیداری اسلامی در میان ملت‌ها موجب هجوم اهانت‌های مستکبران به ائمه و انبیای الهی شده است.

منظمی بیان کرد: رژیم صهیونیستی تلاش‌ های خود را کرده تا جوانان و خانواده‌های ملت ایران را از بصیرت دینی و ارزش‌ های مذهبی دور نگه دارد و موجبات ضعف ایمان آنان را فراهم آورد.

وی در خصوص تحریم‌های اقتصادی جاری در جامعه تصریح کرد: تمام فشارها و تحریم‌های اقتصادی از سوی مستکبران علیه ایران، برای کمرنگ کردن حضور مردم در انتخابات سال آینده است.

معاون سیاسی وزیر نفت، با اشاره به افزایش سن ازدواج جوانان یادآورشد: اصراف‌ گرایی و تجمل‌ گرایی در جامعه، موجب بالا رفتن سطح توقعات و هزینه‌ های آغاز زندگی شده است که در نهایت به ‌دلیل وجود این معضل اقتصادی، سن ازدواج افزایش یافته و روابط نامشروع در جامعه شیوع می‌یابد.

منظمی در پایان یادآورشد: برای مقابله با جنگ نرم، بایستی امر به معروف و نهی از منکر مورد توجه بیشتر قرار گیرد تا بخش عظیمی از تهاجمات فرهنگی و دینی از بین برود.