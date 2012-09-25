مجوز هشت کانون فرهنگی در سنندج تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول تشکل های دینی اداره کل تبلیغات اسلامی کردستان از تمدید مجوز فعالیت هشت کانون فرهنگی در شهرستان سنندج خبر داد.

علی خزایی اظهار داشت: مجوز فعالیت هشت کانون فرهنگی سنندج به منظور افزایش فعالیت های قرانی و دینی تمدید شد و از مسئولان کانون های فرهنگی تبلیغی شهرستان سنندج با اهدای جوایزی تقدیر شد.

16 گفتمان دینی ویژه مدارس در سه ماهه سوم در بانه برگزار می شود

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بانه از اجرای 16 جلسه گفتمان دینی در سه ماهه سوم در سطح مدارس این شهرستان با همکاری اداره آموزش و پرورش خبرداد.

حجت الاسلام علیرضا کاوه رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بانه با بیان اینکه این گفتمان با حضور اساتید و روحانیان اظهارداشت: با توجه به مشخص کردن ریز فعالیت های اجرایی در سه ماهه سوم 16 جلسه گفتمان دینی توسط اداره تبلیغات اسلامی بانه در سطح مدارس به اجرا گذاشته می شود.

به صدا درآمدن زنگ کرامت در سنندج

به همت هیئت مذهبی حضرت آمنه(س) اهل تسنن شهرستان سنندج زنگ دهه کرامت در دبستان پسرانه سهند این شهرستان نواخته شد.

این مراسم با حضور دانش آموزان و معلمان و همچنین با پخش شیرینی و برگزاری مراسم های نورانی دف نوازی آغاز شد.