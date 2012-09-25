ادغام سفارت انگلیس و کانادا استقلال آنها را زیر سئوال می برد

الهام امین زاده، کارشناس امور بین الملل در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ادغام سفارت خانه های کانادا و انگلیس به منظور صرفه جویی اقتصادی، گفت: داشتن سفارت خانه در داخل هر کشوری نشان دهنده شخصیت مستقل آن کشور است .

وی با اشاره به اینکه هر کشوری دارای یک سری ویژگی های است که نوع ارتباطش را با کشور دیگر معلوم می کند، اظهار داشت: ادغام دو سفارت خانه در هم تابعیت کشورها را زیر سئوال می برد و در مورد این دو کشور به خصوص نیز نشان دهنده این امر است که یک کشور تابع و دیگری لیدر است.

امین زاده با بیان اینکه انگلستان حتما به دلیل تازه تأسیس بودن کانادا ادعای رهبری را دارد، خاطرنشان کرد: در این مورد ملت کانادا باید ببینند که که چنین وضعیت سیاسی برای آنها قابل پذیرش است.

وی با تآکید بر این امر که تبلور هر کشوری در کشور دیگر سفارت خانه آن کشور است، تصریح کرد: این موضوع با توجه به اعتراضات و تظاهراتی که مردم کانادا برای استقلال خود داشته اند ، استقلال آنها را خدشه دار خواهد کرد.

امین زاده در این باره که این ادغام دلیلی براثبات تعطیلی سفارت کانادا در ایران به دلایل اقتصادی است، گفت: محدود کردن سفارت خانه های عریض و طویل می تواند یکی از روش های کاهش هزینه ها باشد .

وی با بیان اینکه کاهش حقوق کارمندان و تعدیل آنها معمولا از روش های کاهش هزینه اقتصادی در کشورها محسوب می شود، اظهار داشت: زمانی که ریاضت اقتصادی به خارج از کشور و تعدیل نیروهای سفارت و دیپلمات ها کشیده می شود، نشان از وضعیت بسیار وخیم اقتصادی است.

این کارشناس سیاست خارجی تأکید کرد: بعید نیست که در چنین شرایط اقتصادی برخی دیگر از کشورهای اروپایی نیز به دلیلی ریاضت اقتصادی اقدام به تعطیلی سفارت خانه های خود در کشورهای مختلف کنند.