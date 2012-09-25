احداث بیش از 13 هزار واحد دامی در مناطق زلزله زده تا پایان آبان

مسعود محمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار داشت: پس از انجام اقدامات اولیه ، بحث احداث واحدهای دامی و سرپناه برای احشام به وجود آمد که طبق آخرین آمار 13 هزار و 800 واحد دامی باید احداث شود.

وی افزود: در همین راستا همکاران جهاد کشاورزی با حضور در مناطق زلزله زده برای کشاورزان و دامداران جهت دریافت تسهیلات تشکیل پرونده دادند که تاکنون نزدیک 9 هزار پرونده تشکیل و به بانک کشاورزی برای دریافت وام معرفی شده اند که از این تعداد 5 هزار پرونده به این بانک ارجاع شده است.

محمدیان با بیان اینکه برای تمام دامداران مناطق زلزله‌زده سازه‌های پیش ساخته تهیه و در اختیار آنان قرار می‌گیرد، اظهار کرد: این سازه ها در مساحتی به میزان 18 و 24 مترمربع درحال توزیع و به جد درحال پیگیری است.

وی همچنین ادامه داد: دامدارانی که احشام زیادی در اختیار دارند و فضای مازادی برای نگهداری احشامشان درخواست کرده اند ، برای توسعه واحد دامی خود وام دریافت کرده و می توانند با دریافت نقشه های آماده و راهنمایی کارشناسان تا رسیدن فصل سرما اقدام کنند.