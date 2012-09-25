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۴ مهر ۱۳۹۱، ۹:۵۹

محمدیان خبر داد:

احداث بیش از 13 هزار واحد دامی در مناطق زلزله زده تا پایان آبان

احداث بیش از 13 هزار واحد دامی در مناطق زلزله زده تا پایان آبان

تبریز – خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی از احداث بیش از 13 هزار واحد دامی در مناطق زلزله زده ارسباران تا پایان آبان ماه سال جاری خبر داد.

مسعود محمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار داشت: پس از انجام اقدامات اولیه ، بحث احداث واحدهای دامی و سرپناه برای احشام به وجود آمد که طبق آخرین آمار 13 هزار و 800 واحد دامی باید احداث شود.

وی افزود: در همین راستا همکاران جهاد کشاورزی با حضور در مناطق زلزله زده برای کشاورزان و دامداران جهت دریافت تسهیلات تشکیل پرونده دادند که تاکنون نزدیک 9 هزار پرونده تشکیل و به بانک کشاورزی برای دریافت وام معرفی شده اند که از این تعداد 5 هزار پرونده به این بانک ارجاع شده است.

محمدیان با بیان اینکه برای تمام دامداران مناطق زلزله‌زده سازه‌های پیش ساخته تهیه و در اختیار آنان قرار می‌گیرد، اظهار کرد: این سازه ها در مساحتی به میزان 18 و 24 مترمربع درحال توزیع و به جد درحال پیگیری است.

وی همچنین ادامه داد: دامدارانی که احشام زیادی در اختیار دارند و فضای مازادی برای نگهداری احشامشان درخواست کرده اند ، برای توسعه واحد دامی خود وام دریافت کرده و می توانند با دریافت نقشه های آماده و راهنمایی کارشناسان تا رسیدن فصل سرما اقدام کنند.

کد مطلب 1704487

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