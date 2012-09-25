ملت ایران در حال جنگ با تحریم و فشارهای اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران شامگاه شنبه در همایش یاد یاران به مناسبت هفته دفاع مقدس در شهر پرندک از توابع شهرستان زرندیه با تاکید بر اینکه در برابر این تحریمهای غرب و شرق با اتحاد و انسجام ایستادگی می کنیم اظهارداشت: رهبر انقلاب به کمک مردم جنگ بزرگتری را اداره می کند.

وی دلیل اقتدار ایران اسلامی را مردمی بودن انقلاب دانست و گفت: به رغم تمامی فشار و تحریم ها مقتدرانه ایستاده ایم و به اسراییل هشدار می دهیم که در صورت جنگ افروزی از بین خواهد رفت.

چمران با تاکید بر اینکه ملت ما بر مبنای اعتقادات اسلامی قیام کرد، اظهارداشت: تفکرات مذهبی ما با دین آمیخته شده به طوری که دین و مذهب جدای از زندگی ما نیست و در به ثمر رساندن انقلاب نیز بر مبنای اعتقادات اسلامی قیام و به پیروزی رسیدیم.

وی به حضور اقشار مختلف در پیروزی انقلاب اشاره کرد و ادامه داد: همه انقلاب هایی که پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سایر نقاط جهان شکل گرفتند به دلیل فاصله داشتن از دین، ثبات نداشته و با شکست مواجه شدند.



وی گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دشمن با توجه به اینکه دیگر نظام استکبار در کشورهای اسلامی جایی نداشت، از همان ابتدا آتش فتنه را بر پا کرد و جنگ تحمیلی را به راه انداخت.



وی بیان داشت: اما ملت ایران به پا خاست و با روحیه بالا و کمترین امکانات موجود در مقابل دنیای استکبار ایستاد و حماسه دفاع مقدس را خلق کرد.



رئیس شورای اسلامی شهر تهران افزود: در دوران جنگ تحمیلی نیز ملت ایران با اعتقادات مکتبی و دینی خود در راه خدا جنگید چون با بهره گیری از این اعتقادات آنها در صورت زنده یا شهید شدن پیروز بودند.



علی رضا هدایتی فرماندار شهرستان زرندیه نیز در این همایش با ذکر برخی ابعاد شخصیتی شهید دکتر چمران گفت: شخصیت هایی همچون شهید چمران انسان هایی وارسته بودند که موجب ایستادگی انقلاب قبل از شکوفا شدن ذخایر فرهنگی انقلاب شدند.