  1. سیاست
۴ مهر ۱۳۹۱، ۱۰:۲۳

با صدور پیامی؛

رحیمی انتصاب نخست وزیر الجزایر را تبریک گفت

رحیمی انتصاب نخست وزیر الجزایر را تبریک گفت

معاون اول رئیس جمهور با ارسال پیامی به «عبدالمالک سلال» انتصاب وی به عنوان نخست وزیر جمهوری دمکراتیک خلق الجزایر را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، متن کامل پیام  محمد رضا رحیمی بدین شرح است:

جناب آقای عبدالمالک سلال
نخست وزیر جمهوری دمکراتیک خلق الجزایر
السلام علیکم و رحمه الله و برکاته
 
انتصاب جناب عالی به عنوان نخست وزیر جمهوری دمکراتیک خلق الجزایر را صمیمانه تبریک می گویم.
 
امیدوارم در دوره مسئولیت جدید جناب عالی، بتوانیم با استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های بالقوه موجود در دو کشور، بیش از پیش شاهد ارتقاء مناسبات در کلیه زمینه ها و در راستای منافع دو ملت باشیم.
 
لذا در راستای گسترش روابط موجود و عملیاتی نمودن توافقات گذشته، آمادگی خود را برای برگزاری دومین کمیسیون عالی مشترک ظرف چند ماه آینده اعلام می دارم.
 
از خداوند متعال سلامتی و موفقیت جناب عالی و سرافرازی و بهروزی دولت و ملت دوست الجزایر را مسئلت دارم.
کد مطلب 1704492

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