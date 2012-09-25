رحیمی انتصاب نخست وزیر الجزایر را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، متن کامل پیام محمد رضا رحیمی بدین شرح است:
جناب آقای عبدالمالک سلال
نخست وزیر جمهوری دمکراتیک خلق الجزایر
السلام علیکم و رحمه الله و برکاته
انتصاب جناب عالی به عنوان نخست وزیر جمهوری دمکراتیک خلق الجزایر را صمیمانه تبریک می گویم.
امیدوارم در دوره مسئولیت جدید جناب عالی، بتوانیم با استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های بالقوه موجود در دو کشور، بیش از پیش شاهد ارتقاء مناسبات در کلیه زمینه ها و در راستای منافع دو ملت باشیم.
لذا در راستای گسترش روابط موجود و عملیاتی نمودن توافقات گذشته، آمادگی خود را برای برگزاری دومین کمیسیون عالی مشترک ظرف چند ماه آینده اعلام می دارم.
از خداوند متعال سلامتی و موفقیت جناب عالی و سرافرازی و بهروزی دولت و ملت دوست الجزایر را مسئلت دارم.
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