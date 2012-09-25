تئاتر تمام رویای گمشده سالیان گذشته من بود/ تئاتر باید جامعه را به نقد بکشاند

به گزارش خبرنگار مهر، حس عجیبی پیدا کرده بودم وقتی حرف های درون سوخته خودم را از زبان بازیگر تئاتر می شنیدم و عقده ها و رنج های سالیان سال را که در قلبم خانه کرده بود و میزبانی برای درد دل کردن و عقده گشایی نداشت، می شنیدم.

تئاتر اگر مبتنی بر عقلانیت و فطرت باشد و از تحریف ها و نوآوری های عصر ماشینی و زندگی نوین امروزی به دور باشد زیباترین قاب نمایش مشکلات و گرفتاریهای امروزی انسان است. آنگاه که یادمان می رود که هستیم و کجا ایستاده ایم معنویت را در کجا به فراموشی سپرده ایم و پایه های انسانیت را کجا لرزان کرده ایم تئاتر می تواند تلنگری باشد برای آنچه فراموش کرده ایم.

تئاتر بیان کننده مشکلات و دردهای جامعه است، آنجا که می خواهی حرفی یا انتقادی داشته باشی یا رفتار مثبتی را با زیباترین روش به مردم منتقل کنی باید از تئاتر استفاده کنی.

تئاتر تمام رویای گمشده سالیان گذشته من است

محمود پاک نیت متولد سال 1331 در شهرستان شیراز است که با لهجه شیرین شیرازی خود می گوید: دنبال گمشده ای بودم، بیقرار واژه ها و بیان لحظات بودم، احساس می کردم برای بیان حرفها و شنیدن بغض گلویم از دردهای زمانه نیاز به همسفری داشتم، در سن 17 سالگی فهمیدم تئاتر تمام رویای گمشده سالیان گذشته من است پس با عشق و علاقه وارد عرصه هنر شدم.

پاک نیت آهی می کشد و از اولین کار هنری خود با نام "نابغه ای از دومان آریا منه" حرف می زند انگار همین دیروز بود که برای بازی در اولین کار هنریم و موفقیت در آن شمع نذر کرده بود و همه دوستان و آشنایان و اقوام را به سالن محل نمایش دعوت کرده بود تا اولین کارش را ببینند.

تئاتر فقط خنده و گریه نیست بلکه حرکت و انگیزه و هیجان است

از پاک محمود پاک نیت پرسیدم صداقت و علاقه شما به تئاتر بی نظیر است چه تعریفی از تئاتر دارید که گفت: تئاتر یک هنر تآثیرگذار بر روی عواطف و فطرت انسان است که می تواند در تمام امورات و کارهای روزانه فرد اثر داشته باشد و زندگی شخص را عوض کند، تئاتر فقط خنده و گریه نیست بلکه حرکت و انگیزه و هیجان است.

بازیگر محبوب تئاتر کشور در مورد جشنواره های استانی تئاتر نیز گفت: پویایی، تلاش و خلاقیت این جوانان که همراه شور و عشق و علاقه صادقانه به هنر و تئاتر است مرا خوشحال و عدم حمایت و پشتیبانی مسئولان و ارگانهای مرتبط با هنر همانند وزارت ارشاد از این جوانان دردهای مرا افزایش می دهد.

وی تاکید کرد: تئاتر شهرستان و هنرمندان آن امکانات می خواهند و آموزش و حمایت همه جانبه چه در بعد فرهنگی و معنوی و چه در بعد آموزشی و هنری نیاز اصلی است.

مدیریت در عرصه هنر نیازمند مردان و زنان دلسوخته این عرصه است

پاک نیت از تئاتر کشور و وضعیت فعلی آن راضی نیست و از بی مهری مسئولان گرفته تا عدم توجه و حمایت می گوید، در هر کشوری که سالن های تئاتر آن کم یا خلوت باشد آن کشور از نظر فرهنگی دچار مشکل است پاک نیت مدیریت در عرصه هنر را نیازمند مردان و زنان دلسوخته این عرصه دانست آنانی که با تئاتر و هنر شب و روز خود را طی کرده اند.

پرسیدم نظر شما در مورد تئاتر دهه های 40 و 50 چیست؟ نگاه معنی داری کرد و گفت: بعضی وقتها به این نتیجه می رسم که قدیمی ها خوب گفتند که هر چیزی قدیمی اش خوب است، گرچه تئاتر نمی تواند منحصر و محبوس در زمان و مکان باشد، تئاتر با جامعه و مردم آن جلو می رود، کار تئاتر استفاده از فرهنگ و عرف جامعه برای بیان واقعیت هاست.

پاک نیت فساد در هنر و تئاتر را قبول ندارد و اضافه می کند: تئاتر هنر است و هنر متعلق به انسان، هنر مسئولیت و تعهد به همراه دارد و تئاتر با فطرت و سرشت انسان رابطه دارد اگر گاهی اوقات انسانهای ضعیف و کم اعتقاد در عرصه تئاتر یا سینما دچار لغزش می شوند مشکل در هنر نیست، در نوع معرفت و کمال انسان است.

امکانات در شهرستان ها عادلانه تقسیم نشده است

وی تئاتر تهران را متعلق به شهرستانها می داند و بی محابا می گوید: 80 درصد هنرمندانی که در تهران معروف و برای خود به جایگاهی رسیده اند متعلق به شهرستانها هستند که مجبور شده اند برای موفقیت و پیشرفت به تهران عزیمت کنند که علت اصلی آن تجمیع امکانات و وسایل مختلف در تهران است.

وی مهمترین عاملی را که باعث می شود هنرمند در شهرستانها کمتر دیده شوند ناعدالتی در تقسیم امکانات و بی توجهی مسئولان به هنر شهرستانها دانست.

پاک نیت یکی دیگر از مشکلات جشنواره های شهرستانی را کار کردن برای موفقیت در جشنواره میداندکه این بزرگترین ضربه ای است که به تئاتر شهرستان خورده است.

وی می گوید: تئاتر باید برای مردم کار و توسط آنها به نقد کشیده شود، تئاتر باید اثرگذار باشد و با مردم ارتباط برقرار کند چون این مردم هستند که در نهایت رای می دهند چه کاری هنری و بهتر است و چه کاری ضعیف تر و ابتدایی تر.

هنر تئاتر باید جامعه را به نقد بکشاند

وی تئاتر موفق را اثری که همانند یک کتاب رمان، خواننده را از اول قصه تا آخر قصه با خود همراه و او را مجذوب کند دانست و گفت: تئاتر اگر نتواند جامعه ای را به نقد بکشاند و یا رفتار مثبتی را به جامعه انتقال دهد کار خاصی انجام نداده است.

محمود پاک نیت نشان داده که با تئاتر زندگی می کند و با او حرف می زند، می گوید تئاتر انسان را از ریشه می سازد به انسان شعور و معرفت می دهد.

هنر نیازمند تبلیغ بیشتر در رسانه ها و اصحاب جراید است تا جایگاه واقعی خود را پیدا کند او در مورد رابطه دانشگاه و تئاتر می گوید دانشگاه فقط می تواند یک خط بدهد ولی این خود هنرمند است که باید به دنبال هدف باشند تحول و خلاقیت ایجاد کند و نقاد باشند، جامعه ای که در آن نقد نباشد خودسازی هم در آن انجام نمی شود.

پاک نیت در پایان بهترین خاطره خود از هنر و تئاتر را آشنایی با همسرش مهوش صبر کن و ازدواج با او می داند و با لبخند ملایمی که بر لب دارد می گوید هنر سراسر عشق و زیبایی است و هنرمند انسانی است که درد مردم را در دل دارد و می خواهد برای جامعه بازگو کند.