کردستان آخرین استان کشور در ایجاد پارک علم و فناوری است

به گزارش خبرنگار مهر، موسی مرادیانی شامگاه دوشنبه در مراسم تجلیل از مخترعان و مبتکران شرکت‌ کننده در نمایشگاه علم تا عمل اظهار داشت: ایجاد پارک علم و فناوری به منظور کشف و شکوفا کردن نیاز جوانان برتر و استعداد آنها ضروریست که تاکنون این مهم در کردستان عملیاتی نشده است.

وی افزود: جوامع انسانی از بدو تشکیل نیازمند اختراعات نخبگان بوده اند و با استفاده از تولیدات نخبگان و مخترعان نیازهای خود را رفع کرده اند و به همین دلیل نیز انتظار می رود که مسئولان و متولیان این حوزه زمینه را برای ایجاد پارک علم و فناوری در کردستان فراهم کنند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار کردستان بیان کرد: سابقه پژوهش و تحقیقات در ایران همواره مغفول مانده است و در زمان پیگیری هم به صورت کارشناسی مطرح نمی شود که باید به منظور افزایش سطح کیفی اختراعات و تعداد نخبگان این کار به بهترین شکل ممکن اجرایی شود.

مرادیانی اعتماد به بازار هدف را دغدغه و آسیب اصلی مخترعان دانست و گفت: رسیدن به تجاری‌ سازی و بازار هدف نیازمند برنامه ریزی و انجام کار فرهنگی در استان است که باید نخبگان تمام تلاش خود را برای رساندن اختراع و ایده خود به سطح عملی انجام دهند.

وی عنوان کرد: مخترعان باید به دنبال بازار هدف باشند و برای تحقق این مهم تعامل خوبی با بخش‌ های خصوصی و شرکت ‌های غیردولتی داشته باشند چرا که دسترسی به منابع مالی برای تولیدکنندگان فکر و ایده محدود است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار کردستان با بیان اینکه مراکز رشد در استان نیز دارای مشکل هستند، اعلام کرد: موسسات خودجوش مردمی نیز مهمترین سرمایه های پنهان مخترعان هستند که می توان با مشارکت در طرح و سودهی نخبگان شرکت کنند.

لازم به ذکر در پایان این مراسم از 11 تن از نخبگان استان و مسئولان مرکز پژوهش استان کردستان تقدیر شد.