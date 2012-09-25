485عملیات امداد و نجات در بویراحمد انجام شد/ اطفای 28 حریق منابع طبیعی

عباس امیریان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این میزان 266 فقره مربوط به شهر یاسوج بوده است.

وی بیان کرد: بیشتری آتش سوزی و سایر حوادث در مرداد ماه با 113 فقره و کمترین آن در فروردین ماه با 44 فقره رخ داده است.

امیریان اظهار داشت: این موارد شامل، آتش سوزی، حوادث مسکونی، تصادفات، خرابی آسانسور، درگیری با حیات وحش، سیلاب، آبگرفتگی و ... بوده است.

وی بالاترین حادثه در این شهرستان را مربوط به تصادف خودرو به تعداد 49 فقره عنوان کرد و گفت: بیشترین آتش سوزی هم مربوط به حریق در مزارع و باغات به میزان 58 فقره بوده است.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی یاسوج بیان داشت: همچنین طی شش ماه اخیر، 27 آتش سوزی مسکونی و 25 آتش سوزی منابع طبیعی اطفا شد.

وی گفت: در سال گذشته هم در مجموع 692 آتش سوزی و سایر حوادث در حوزه تحت پوشش این سازمان به وقوع پیوست که 79 مورد آن آتش سوزی در مزارع و باغات بوده است.

امیریان افزود: 40 مورد آتش سوزی منابع طبیعی هم طی سال گذشته توسط نیروهای اتش نشانی یاسوج خاموش شد.

وی آموزش همگانی را یکی از بهترین راهکارها برای پیشگیری از حوادث عنوان کرد و گفت: در سال گذشته یک هزار و 652 آموزش برون سازمانی انجام شده است.

امیریان عنوان کرد: همچنین طی شش ماه گذشته 47 داوطلب مرد و زن آموزشهای لازم مقابله با حوادث را فرا گرفتند.