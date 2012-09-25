هیئت ها بهترین ظرفیت برای توسعه ورزش در کردستان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مهران تیشه گران شامگاه دوشنبه در دیدار با اعضای هیئت فوتبال استان کردستان اظهار داشت: استفاده از توان هیئت های ورزشی و جلب مشارکت جدی آنها بهترین ظرفیت در راستای توسعه همه جانبه ورزش استان کردستان به شمار می رود.

وی ادامه داد: متاسفانه یکی از اصلی ترین مشکلات در ورزش استان کردستان اختلافات جدی در درون اعضا و پیشکسوتان هیئت های ورزشی است که در قدم اول باید این اختلافات را برطرف کرد تا در ادامه زمینه و فرصت برای استفاده از این ظرفیت در استان کردستان فراهم شود.

مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان بیان کرد: کردستان در رشته های مختلف ورزشی استعدادهای خوبی در اختیار دارد که می توان در صورت برنامه ریزی اصولی و صحیح از این ظرفیت ها به نحو مناسب و شایسته ای استفاده کرد که هم اکنون در این بخش ضعف های جدی در استان به چشم می خورد.

وی با اشاره به جایگاه رشته ورزشی فوتبال در سطح کشور و به ویژه استان کردستان افزود: فوتبال نماد ورزش در هر استانی به شمار می رود و تا زمانی که ما در استان نتوانیم در حوزه فوتبال اقدامی داشته باشیم بدون شک نمی توان انتظار داشت که موفقیت های استان در سایر رشته های ورزشی هم به چشم بیاید.

تیشه گران با اشاره به آمادگی اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان برای حمایت بیشتر از رشته ورزشی فوتبال گفت: هر چند که اعتبارات ورزش و جوانان استان محدود است ولی علیرغم این محدودیت ها آمادگی لازم برای حمایت از رشته ورزشی فوتبال در کردستان وجود دارد.

وی در پایان ضمن تقدیر از اقدامات و برنامه های هیئت فوتبال استان کردستان در بخش های مختلف افزود: خوشبختانه هم اکنون جو آرام و خوبی در عرصه فوتبال کردستان حاکم است و به همین دلیل باید از این فرصت برای رسیدن به جایگاه بهتری در سطح کشور در این رشته ورزشی تلاش کرد.

در ابتدای این نشست رئیس هیئت فوتبال استان کردستان نیز گزارشی از وضعیت این رشته ورزشی در استان را ارائه کرد و خواستار افزایش حمایت های اداره کل ورزش و جوانان استان از فوتبال کردستان شد.