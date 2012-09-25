صبحگاه مشترک بسیجیان فرهنگی استان قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته دفاع مقدس و آغاز سال تحصیلی جدید مراسم صبحگاه مشترک بسیجیان فرهنگی استان قم با حضور سردار مهدی مهدوی نژاد فرمانده سپاه علی بن ابی طالب(ع) قم و جمعی از فرماندهان سپاه علی بن ابی طالب(ع) قم، محمد حسین امین جعفری مدیرکل آموزش و پرورش استان قم و همچنین جمع گسترده ای از بسیجیان فرهنگی استان قم صبح سه شنبه در محوطه اداره کل آموزش و پرورش استان قم برگزار شد.



در این مراسم فرمانده سپاه علی بن ابی طالب(ع) قم از ایام هفته دفاع مقدس به عنوان ایام الله نام برد و گفت: ایام هفته دفاع مقدس فرصتی است تا از روزهای پر افتخار هشت سال دفاع مقدس یادی کنیم.



سردار مهدی مهدوی نژاد افزود: این ایام فرصتی است که از شهداء عزیز جنگ تحمیلی در ترسیم تابلوی دفاع مقدس نقش بسیار ارزشمندی داشتند یاد کنیم و قدردان این عزیزان باشیم.



همچنین در این مراسم مدیرکل آموزش و پرورش استان قم با تاکید بر اینکه باید همواره قدردان شهدا و ایثارگران جنگ تحمیلی باشیم گفت: امروز پیشرفت، ترقی و تکامل جمهوری اسلامی ایران که مانند خورشیدی در دنیا می درخشد به برکت شهداء و مدیون رشادت های این عزیزان در هشت سال دفاع مقدس است.



محمد حسین امین جعفری همچنین گزارش مختصری از برنامه های صورت گرفته بسیجیان فرهنگی استان قم ارائه داد.



در پایان این مراسم از پنج تن از بسیجیان فرهنگی نمونه و تعدادی از جانبازان و فرزندان شهدای اداره کل آموزش و پرورش قم با اهدای هدایایی تقدیر شد.

