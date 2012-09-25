جشنواره تئاتر استان اردبیل پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل ارشاد اسلامی استان اردبیل پیش از ظهر سه شنبه در مراسم اختتامیه این جشنواره تاکید کرد: در جشنواره امسال از بین 29 نمایش اجرا شده در شش ماهه اول سال جاری، 11 گروه نمایشی انتخاب و از بین آنها پنج گروه برای اجرای عمومی برگزیده شد.

منصور شرفی افزود: مهلت ارائه آثار در این جشنواره از دی ماه سال گذشته تا دو هفته قبل از آغاز به کار جشنواره بود که به دلیل ملاحظه گروههایی که در ارسال آثار خود تاخیر داشتند یک هفته نیز به این بازه زمانی اضافه شد.

شرفی تصریح کرد: جشنواره های تئاتر استان اردبیل در 99 درصد مواقع در مهر و آبان ماه برگزار می شود و به همین دلیل زمان تقریبی جشنواره برای گروهها مشخص است که می توانند بر مبنای آن تمرینهای خود را تنظیم کنند.

همچنین در این جشنواره یکی از داوران اعزامی انجمن هنرهای نمایشی با بیان اینکه نقطه توجه تئاتر باید نیاز مخاطب باشد، تصریح کرد: تئاتر برای پا برجا ماندن نیازمند توجه به خواسته مخاطبان خود است و افراد فعال در این حرفه نباید گمان کنند که مخاطب برای دیدن کار ضعیف باید به سالن بیاید.

ضعف ساختار و نمایشنامه در تئاتر اردبیل مشهود است

هادی مرزبان همچنین با یادآوری داوری خود در 12 سال قبل در این استان تصریح کرد: تئاتر اردبیل نسبت به 12 سال قبل افت کرده و کارهایی که در این دوره جشنواره ارائه شد از ضعف ساختار و نمایشنامه رنج می برد.

وی اضافه کرد: وضعیت سقوط امروز تئاتر اردبیل به دلیل تقلید گروهها از یک فرد خاص در آن برهه زمانی بود که نمی خواهم نامی از وی ببرم.

این هنرمند تئاتر کشور با بیان اینکه تئاتر اردبیل مشکلات دراماتیک دارد، متذکر شد: برای شناخت فرهنگ یک جامعه باید به گیشه تئاتر آن توجه کرد و در اردبیل با وجود علاقه مندی و نجابت بینندگان تئاتر، اثر خوبی برای مخاطب ارائه نمی شود.

مرزبان متذکر شد: صحنه تئاتر جز عبادت نیست و بازیگر و کارگردانی که دچار منیت می شود باید بداند که هیچ ارج و ارزشی نخواهد داشت.

در پایان این مراسم هیئت داوران که متشکل از هادی مرزبان، سید صادق موسوی و علی یازرلو بود، با ارائه پیشنهاداتی به منظور ارتقا کیفی تئاتر اردبیل منتخبین جشنواره را طی بیانیه ای اعلام کردند.

هیئت داوران راهکارهای رشد تئاتر اردبیل را ارائه داد

مهمترین این پیشنهادات برگزاری کارگاههای آموزش بازیگری، کارگردانی و نمایش نامه نویسی و همچنین دقت و توجه بیشتر در انتخاب نمایشنامه در جشنواره های آتی بود.

براساس آرای هیئت داوران در بخش پوستر و بروشور دیپلم افتخار به همراه جایزه نقدی به مبلغ سه میلیون ریال به نمایش "چند گلوله بعد" به صابر مخبری تعلق گرفت.

در بخش موسیقی دیپلم افتخار به همراه جایزه نقدی به مبلغ چهار میلیون ریال به گروه موسیقی نمایش"یک قطره خون" و در بخش طراحی لباس دیپلم افتخار به همراه جایزه نقدی به مبلغ سه میلیون ریال به نمایش "ستاره ها به همه چشمک می زنند" به ناهید گیاهچینی مریان اهدا شد.

در بخش طراحی صحنه جایزه سوم دیپلم افتخار به همراه جایزه نقدی به مبلغ دو میلیون ریال به نمایش "دور دنیا در هشتاد روز" اثر جابر فتحی و در بخش طراحی صحنه جایزه دوم: دیپلم افتخار به همراه جایزه نقدی به مبلغ سه میلیون ریال به نمایش "ستاره ها به همه چشمک می زنند" به سید رزاق صفوی و میر عظیم رفیق نیا رسید.

در بخش طراحی صحنه به جهت کاربرد مفهومی دکور صحنه در خدمت نمایش، جایزه اول دیپلم افتخار به همراه جایزه نقدی به مبلغ چهار میلیون ریال به نمایش"یک قطره خون" به علی محمد زاده تعلق گرفت.

همچنین اکرم حاج حسینی و سایه عباس پور نیز در بخش بهترین بازیگر زن نمایش "چند گلوله بعد" و "ستاره ها به همه چشمک می زنند"با قرار گرفتن در رتبه های سوم و دوم دیپلم افتخار به همراه جایزه نقدی به مبلغ دو میلیون ریال را کسب کردند. در این بخش هیئت داوران بازیگر اول زن معرفی نکرد.

عدم معرفی منتخب نمایشنامه نویسی به دلیل ضعف ساختاری

در انتخاب بهترین بازیگران مرد نیز حسن سعیدی با نمایش "فقط ده دقیقه" در رتبه سوم، عباس جاهد با نمایش "یک قطره خون" در رتبه دوم و یوسف دادجو با نمایش "دور دنیا در هشتاد روز" رتبه اول دیپلم افتخار و جوایز نقدی را کسب کردند.

علی محمد زاده با نمایش "یک قطره خون"، جابر فتحی با نمایش "دور دنیا در هشتاد روز" و سید رزاق صفوی "ستاره ها به همه چشمک می زنند" رتبه های اول تا سوم کارگردانی این جشنواره را به دست آوردند.

در این جشنواره هیئت داوران به دلیل ضعف ساختاری، محدودیت آثار ارائه شده و غیر بومی بودن نویسندگان شرکت کننده هیچ اثری را در بخش نمایشنامه به عنوان اثر برتر انتخاب نکرد.

نمایش"یک قطره خون" به کارگردانی علی محمد زاده از شهرستان پارس آباد به عنوان اثر برتر منتخب جشنواره بیستم تئاتر استان اردبیل شناخته شد.

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عکس: وحید مقدم