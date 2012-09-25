دوربین صداوسیمای کرمان در جشنواره "مقاومت "خاموش است!

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به کرمان، صداوسیمای استان کرمان برای پخش اخبار جشنواره فیلم مقاومت که هم اکنون در این شهر در حال برگزاری است، مبلغ سیصد میلیون تومان درخواست کرده است. این در حالی است که هماهنگی‌های لازم از طریق دفتر ریاست سازمان برای پوشش این جشنواره در ماه گذشته انجام شده و شبکه‌های مختلفی نظیر جام جم، شما و شبکه یک و دو سیما نیز آن را پوشش خبری می‌دهند.

همچنین شبکه‌های خارجی نظیر المنار نیز در جشنواره حضور فعال دارند و به صورت مرتب اخبار را پوشش می‌دهند. با توجه به اینکه برگزاری این جشنواره در کرمان باعث افتتاح دو سالن سینمایی در این استان شده و استقبال گسترده مردم و دانشجویان این شهر را به دنبال داشته است، مشخص نیست که صدا و سیمای کرمان به چه دلیل این شور و شوق را که موجب اتحاد بومی و ارتقای فرهنگی این استان می‌شود را انعکاس نمی‌دهد.

درخواست 300 میلیونی در حالی مطرح شده که جشنواره بودجه مشخصی دارد که محل هزینه آن از قبل تعیین شده‌است و طبیعتا امکان پرداخت این مبلغ به صداوسیما وجود ندارد. با این حال طرح ناگهانی این درخواست شاید از ناشی از مشکلات دیگر یا رقابت‌هایی باشد که صدا و سیمای کرمان را از پوشش جشنواره مقاومت منصرف کرده است.