۴ مهر ۱۳۹۱، ۱۰:۳۶

لالوها:

سامانه مدیریت کتابخانه های عمومی کشور در قزوین راه اندازی شد

قزوین- خبرگزاری مهر: مدیرکل کتابخانه های عمومی استان قزوین، از راه اندازی سامانه مدیریت کتابخانه های عمومی کشور پیام مشرق در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود لالوها در این باره اظهارداشت: پیام مشرق سامانه جدید مدیریت کتابخانه‌های عمومی است که جایگزین سیستم نمایه شده که از ویژگی های این نرم ‌فزار می ‌توان به تحت وب بودن و امکان ایجاد فهرستگان کشوری به منظور اطلاع از کتاب های مورد نیاز اعضاء اشاره کرد.
 
وی افزود: امکان ارسال درخواست عضویت از منزل، جستجوی منابع مورد نیاز در فهرست مشترک کتابخانه های عمومی کشور و یا کتابخانه عمومی مورد نظر، رزرو کتاب های مورد نیاز برای مراجعان و اطلاع از عملکرد کتابخانه های شهرستان ها از دیگر ویژگی های این سامانه است.
 
لالوها بیان کرد: امکان بارگذاری منابع دیجیتال، ویژگی دیگر این نرم‌ افزار است که در مراحل بعدی عملیاتی خواهد شد.
 
این مسئول گفت: نهاد کتابخانه های عمومی کشور توسعه فن آوری و به روزرسانی ارایه خدمات به مراجعان را سرلوحه اقدامات خود قرار داده تا زمینه مناسب برای دستیابی به افق 1404 و اهداف عالی مدنظر عملی شود.
 
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان قزوین افزود: این اداره کل نیز به منظور جلب رضایت هر چه یبشتر مراجعان و کتابخوانان، برنامه های مختلفی دارد که به طور قطع با همکاری و حمایت سایر دستگاه ها با سرعت بیشتری امکان اجرای آن ها را خواهد داشت.
 
لالوها با اشاره به برگزای دوره آموزشی این سامانه برای مسئولان کتابخانه ها و روسای ادارات کتابخانه های عمومی استان بیان کرد: این جلسه با مدرسی کارشناس امور کتابخانه های اداره کل برگزار و به سوالات و مشکلات شرکت کنندگان در این زمینه پاسخ داده شد.
 
وی در پایان گفت: سامانه مدیریت کتابخانه ها در حال حاضر در کتابخانه های عمومی قزوین راه اندازی شده و تا پایان مهر ماه جاری به صورت رسمی در تمامی کتابخانه های عمومی استان قابل بهره برداری است.
 
استان قزوین در حال حاضر دارای 27 کتابخانه نهادی و 20 کتابخانه مشارکتی است.
