سامانه مدیریت کتابخانه های عمومی کشور در قزوین راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود لالوها در این باره اظهارداشت: پیام مشرق سامانه جدید مدیریت کتابخانه‌های عمومی است که جایگزین سیستم نمایه شده که از ویژگی های این نرم ‌فزار می ‌توان به تحت وب بودن و امکان ایجاد فهرستگان کشوری به منظور اطلاع از کتاب های مورد نیاز اعضاء اشاره کرد.

وی افزود: امکان ارسال درخواست عضویت از منزل، جستجوی منابع مورد نیاز در فهرست مشترک کتابخانه های عمومی کشور و یا کتابخانه عمومی مورد نظر، رزرو کتاب های مورد نیاز برای مراجعان و اطلاع از عملکرد کتابخانه های شهرستان ها از دیگر ویژگی های این سامانه است.

لالوها بیان کرد: امکان بارگذاری منابع دیجیتال، ویژگی دیگر این نرم‌ افزار است که در مراحل بعدی عملیاتی خواهد شد.

این مسئول گفت: نهاد کتابخانه های عمومی کشور توسعه فن آوری و به روزرسانی ارایه خدمات به مراجعان را سرلوحه اقدامات خود قرار داده تا زمینه مناسب برای دستیابی به افق 1404 و اهداف عالی مدنظر عملی شود.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان قزوین افزود: این اداره کل نیز به منظور جلب رضایت هر چه یبشتر مراجعان و کتابخوانان، برنامه های مختلفی دارد که به طور قطع با همکاری و حمایت سایر دستگاه ها با سرعت بیشتری امکان اجرای آن ها را خواهد داشت.

لالوها با اشاره به برگزای دوره آموزشی این سامانه برای مسئولان کتابخانه ها و روسای ادارات کتابخانه های عمومی استان بیان کرد: این جلسه با مدرسی کارشناس امور کتابخانه های اداره کل برگزار و به سوالات و مشکلات شرکت کنندگان در این زمینه پاسخ داده شد.

وی در پایان گفت: سامانه مدیریت کتابخانه ها در حال حاضر در کتابخانه های عمومی قزوین راه اندازی شده و تا پایان مهر ماه جاری به صورت رسمی در تمامی کتابخانه های عمومی استان قابل بهره برداری است.

استان قزوین در حال حاضر دارای 27 کتابخانه نهادی و 20 کتابخانه مشارکتی است.